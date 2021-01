ABT Cupra Formentor net zo snel als Boxster GTS! - Autoblog.nl

Met de ABT Cupra Formentor kun je lekker snel naar de 100 knallen.

Het is een beetje een vreemde eend in de bijt, die ‘Formentor’. Het is de eerste Cupra waarvan géén Seat-uitvoering is. Het ziet er ook niet naar uit dat deze er op korte termijn zal komen. Wellicht een PHEV-uitvoering, maar daar doet Cupra tegenwoordig zelf ook al aan, getuige de Cupra Leon. Dit model zal dan qua prestaties er wel iets onder zitten. Wederom: als die PHEV-versie eraan komt.

Maar wat als je juist een stapje boven de huidige Cupra Formentor een geschikte auto zoekt. Wat zijn dan je opties? Nu, je kunt je wenden tot een premium-merk en voor premium-geld een premium-auto kopen. Of wachten op de Formentor met vijfcilinder. Maar je kunt ook je huidige Formentor langs brengen bij de firma ABT Sportsline.

ABT Cupra Formentor

Der ABT is een van de eerste tuners die zich ontfermt over de Formentor, alleen JE Design was eerder. De catalogus is nog niet enorm uitgebreid, uitaard. Echter, de meest belangrijke upgrades zitten erbij. We beginnen met de motor. ABT heeft voor de EA888-motor een AEC in de aanbieding. AEC staat voor ABT Engine Control. Door wat aanpassingen in de elektronica stijgt het vermogen en het koppel van de ABT Cupra Formentor naar 370 pk en 450 Nm. Voor de goede orde, in standaardtrim levert de auto 310 pk en 400 Nm.

Net zo snel als een Porsche 718 Boxster GTS

Dit zorgt voor aansprekende prestaties. De standaardsprint van de ABT Cupra Formentor duurt nu slechts 4,6 seconden. Dat was standaard 4,9 tellen. ABT meldt trots dat die sprinttijd net zo snel is als die van de Porsche 718 Boxster GTS. Inderdaad, precies de auto die Wouter onlangs reed voor de rijtest. ABT is wel zo eerlijk om te vermelden dat het gaat om de Boxster GTS met handbak, niet de PDK waarmee de auto (een klap) sneller is.

Verdere aanpassingen ABT Cupra Formentor

Naast de motor-optimalisatie kun je een ABT-sportuitlaat bestellen, die net even wat spectaculairder moet klinken in vergelijking met de standaard-uitlaat. Volgens ABT klinken de 102-mm eindpijpen een stuk ‘emotioneler’. Voor een betere wegligging kun je de ABT verlagingsveren bestellen. Als je deze monteert staat de ABT Cupra Formentor 35 mm dichter bij het asfalt. Een opgehoogde crossover, verlagen. Uiteraard. Het geheel kun je afmaken met diverse velgen van ABT, zoals de ABT Sport GR, ER-C en FR.

Alle onderdelen zijn per direct leverbaar, op de sportuitlaat na. Deze is aan het einde van dit kwartaal leverbaar.