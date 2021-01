Steeds meer mensen lenen geld voor een auto - Autoblog.nl

Een opvallende ontwikkeling, de vraag neemt toe om geld te lenen voor de aanschaf van een auto.

Geld lenen, het is maar net hoe je bent opgevoed. Zo zijn er mensen die van mening zijn dat alleen geld kunt lenen voor een huis en zeker niet voor een auto. Anderen zijn juist van mening dat je prima wat cash kunt lenen voor een auto. Bijvoorbeeld als je een ondernemer bent die tegelijkertijd eigen vermogen wilt inzetten voor het groeien van een bedrijf.

Geld lenen voor een auto

Toch is het steeds gewoner geworden om geld te lenen voor een auto. Dat blijkt uit cijfers van kredietbemiddelaar Becam. Het bedrijf heeft in kaart gebracht waar klanten leningen voor willen hebben. Zo zijn verbouwingen in huis helemaal hot, maar opvallend genoeg is er tevens meer vraag naar autoleningen. Van de top 5 leendoelen staat de auto zelfs op nummer één.

Top 5 leendoelen

Auto Verbouwing Geld lenen Interieur Caravan

De files zijn in vergelijking met 2019 extreem afgenomen. Toch is er meer vraag naar het hebben van een vervoersmiddel. Logisch ook, want met een virus dat rondgaat zit je lekkerder in je eigen auto dan in de bus of trein. De caravan blijkt tevens in trek. Nog zo’n logische ontwikkeling. Met de caravan (in of in de buurt van Nederland) vakantievieren is nu aantrekkelijker dan een verre vliegvakantie.