Nissan’s meeste ultieme GT-R lijkt niets op het origineel

En dat is helemaal niet erg.

Samenwerkingen tussen koetsenbouwers en autofabrikanten leveren vrijwel altijd pareltjes op. De Nissan GT-R50 is in dat opzicht geen uitzondering op de regel. De compleet getransformeerde GT-R is tot stand gekomen met dank aan de tekenwonderkinderen van Italdesign. Hoewel het de eerste keer is dat de twee partijen de handen ineenslaan, wijken ze niet uit voor een groot avontuur. De GT-R50 is namelijk de ‘GT-R without limits‘ waarover het moederbedrijf al lange tijd droomt.

Het lijn- en plaatwerk is razend imposant, maar het is pas nadat je de grijs-gouden buitenzijde hebt bestudeerd, dat dit daadwerkelijk je focus weet te vinden. Wanneer je eenmaal je ogen langs het magnifieke lichaam van de GT-R50 hebt laten glijden, constateer je dat het in vrijwel ieder opzicht een vooruitgang is. Althans, als je die gigantisch wijde vormen kunt waarderen, tenminste. De toch al brede bek van het origineel lijkt hier nu met vishaken uiteengetrokken te zijn. Bekijken we het zijaanzicht, dan lijken de veranderingen minder ingrijpend te zijn geweest. Draaien we hem een weer een kwartslag, dan constateren we dat ons vermoeden onjuist is; hier zien we namelijk ernstig vervormde inkepingen en uitstekende achterlichten.

De Nissan GT-R50 is gebaseerd op de Nismo-uitvoering. Dit betekent dat ook de GT-R50 wordt aangedreven door een 3,8-liter biturbo V6. Echter, waar de Nismo slechts 600 pk en 652 Nm koppel produceert, perst de GT-R50 er ongeveer 720 pk en 780 Nm koppel uit. Het is duidelijk nog een studiemodel, dus acceleratietijden e.d. blijven voorlopig in het duister. Hij zal ongetwijfeld een stuk sneller zijn, dat wel. De motor heeft o.a. nieuwe turbo’s, grotere intercoolers en nieuwe brandstofinjectoren gekregen om meer vermogen te produceren.

Volgende maand geeft Nissan ons een betere kijk op de GT-R50. De bolide wordt dan volledig onthuld in Europa.