Grido! Lamborghini hypercar alleen voor ‘speciale’ klanten

Wat hebben wij daar nu weer aan?

Wanneer Lamborghini iets te vertellen heeft, houden wij onze oren maar al te graag open. Ditmaal blijken de Italianen echter zoveel te vertellen te hebben, dat ze het liever niet direct met de buitenwereld delen. Dit heeft alles te maken met de eerste hybride supercar die het merk waarschijnlijk dit jaar nog in productie zal nemen.

De auto, die voorlopig door het leven gaat als de LB48H, heeft naar verluidt enorm veel weg van de Terzo Millennio die Lamborghini vorig jaar al toonde. De Terzo Millennio had eveneens een hybride aandrijflijn, dus merkwaardig is de vergelijking allerminst. Volgens geïnformeerde bronnen heeft Lamborghini de auto enkele weken geleden getoond op een besloten evenement in Italië om potentiële klanten op te warmen voor wat er komen gaat. De Italiaanse autofabrikant zal de auto daarnaast nog tonen in New York en Tokyo.

Het is niet duidelijk hoeveel gasten Lamborghini hiervoor precies heeft uitgenodigd, maar lang niet iedereen zal er een op de kop kunnen tikken. Dit ligt niet alleen aan de prijs–de auto kost zonder belastingen naar verluidt al meer dan 2 miljoen euro kost–maar ook aan het beperkte aantal exemplaren dat Lamborghini zal produceren. De Italianen schijnen niet meer dan 63 LB48H’s in elkaar te willen schroeven. De auto’s zullen vervolgens enkel verkocht worden aan zij die op deze evenementen te gast waren. (Bron: TheSupercarBlog)