Nissan Z Proto is nieuw en officieel! - Autoblog.nl

Lekker wakker worden met de nieuwe Nissan Z Proto!

Het heeft even een tijd moeten duren, maar eindelijk hebben we de eerste beelden en video van de Nissan Z Proto! De Nissan 370Z was bij de introductie al niet de modernste auto, maar 10 jaar na dato werd de auto wel erg bejaard. Niet dat het erg ging. Je kocht een 370Z toch niet voor de infotainment, maar de CO2-uitstoot was dermate hoog dat je in Nederland politicus moest zijn om er eentje te kunnen betalen.

Nissan Z Proto

De 370Z gaat binnenkort dan eindelijk uit zijn lijden verlost worden door de nieuwe Nissan 400Z. Voordat het zover is, is hier eerst de Nissan Z Proto. Reken er maar op dat dit ‘prototype’ of ‘concept’ heel erg dicht bij het productiemodel staat.

Hoedtikken

De Nissan Z Proto deelt diverse hoedtikken uit. De kleur is afkomstig van een originele 240ZG uit de jaren ’70 en we zagen een dergelijke tint terugkomen bij de 300ZX (Z32). De achterzijde is het meest opgeruimd: daar zijn we nu eenvoudige lichtclusters die eveneens doen denken aan de originele Fairlady Z.

De C-stijl lijkt overigens nog heel erg op de Z34 (het huidige model). Sterker nog, de gehele stance en alle ‘belangrijke punten (deuren, pilaren, breedte) lijken gelijk aan de Z34 te zijn. We gaan het even goed uitzoeken, maar de kans is dat er sprake is van een doorontwikkeling. Dat is overigens niet vreemd bij sportwagens, de ‘nieuwe’ Porsche 992 is technisch gezien ook nog een 991 en de Ferrari F8 Tributo is gewoon een doorontwikkelde 458 Italia. Zowel de 991 als de 458 zijn maar marginaal jonger dan de 370Z.

Interieur Nissan Z Proto

In het interieur zijn de grootste stappen gemaakt ten opzichte van de oude Fairlady. Het interieur ziet er absoluut niet uit als een concept car, maar gewoon als dat van een productiemodel. Er zijn twee digitale schermen, eentje voor het instrumentarium en eentje voor de infotainment. De drie hoge meters zijn eveneens een knipoog naar de eerste 240Z.

Motor van de Nissan Z Proto

Ook zien we een handbak op de auto! Gelukkig maar! Handbakken zijn altijd al leverbaar geweest en het hoort bij het rauwe en ruige karakter van de sportwagen. De bak is gekoppeld aan een oude bekende V6, de VR30DDTT. Dit is een aluminium 2.997 cc V6 met twee turbo’s, twee intercoolers, directe injectie, elektronische wastegate en variabele kleptiming.

406 pk

De motor kennen we uit diverse Infiniti’s en de Nissan Skyline en levert in die auto’s 406 pk en 474 Nm. Uiteraard worden die krachten afgegeven op de achterwielen. De Nissan Z Proto moet leiden tot de nieuwe Nissan 400Z. De naam refereert dan voor het eerst aan het vermogen en niet aan de cilinderinhoud. Blasfemie!











Niet naar Europa

Dus eindelijk een Nissan Z die interessant is voor Nederland? Eh, nee. Nissan slaat ditmaal Europa in zijn geheel over. We zijn nogal snobistisch ingesteld en houden van lage emissies, dat gaat niet samen met een Nissan-badge en een relatief ouderwetse V6.