Eerste afbeeldingen gefacelifte i30N op het internet - Autoblog.nl

De eerste afbeeldingen van de gefacelifte i30N zijn hier!

Het was een van de grote verrassingen van 2017, de Hyundai i30N. Het was voor het eerst dat Hyundai zich ging mengen in de Hot Hatch-battle. De Hyundai wist zich niet alleen goed te meten met zijn concurrenten, op sommige punten was de i30N zelfs beter. Vanuit het niets! Wij niet alleen, meerdere autojournalisten waren er ondersteboven van.

Hyundai N

Hyundai was bloedserieus met het opzetten van een performance-label. De Zuid-Koreanen kaapten Albert Biermann weg bij BMW Motorsport en sinds hij met de scepter zwaait, bouwen ze daar erg leuke auto’s. Naast de Hyundai i30N is er daar ook de Hyundai Veloster N, die wij helaas niet in Nederland kennen.

Eerste afbeeldingen gefacelifte i30N

Maar nu, nu is het tijd voor een nieuw model! De Hyundai i30 is inmiddels succesvol gefacelift. Het nieuwe model heeft een iets meer uitgesproken front met ‘bozer’ kijkende koplampen, de achterzijde bleef nog iets non-descript en anoniem. Gelukkig wordt dat bij de i30 N-Line (het sportpakketje) al iets opgelost. Bij de i30N zijn er twee dikke uitlaten, waardoor een achterzijde er altijd beter uitziet.

Bewerkte eerste afbeeldingen gefacelifte i30N

Wat kunnen we zien op de eerste afbeeldingen van de gefacelifte i30N? Ze zijn natuurlijk een beetje donker, daarom hebben we ze een klein beetje bewerkt, zodat de verschillen duidelijker te zien zijn. Hyundai heeft de foto’s immers zelf vrijgegeven en die willen de officiële onthulling graag nog kunnen vieren. We zien aan de voorzijde een nieuwe grille en meer luchtinlaten. Of het functioneel is, weten we niet, maar het ziet er zeker niet verkeerd uit. De gefacelifte i30N heeft op deze wijze wat meer smoel.

Gesmede velgen

Het is uiteraard persoonlijk, maar gelukkig heeft Hyundai de oude velgen gedag gezegd. Dat waren van die bicolor two-tone velgen die rechtstreeks uit een Wit-Russische tuninggids leken te komen. Voor nu zijn de velgen origineler qua design en in één kleur uitgevoerd, zoals we goed kunnen zien op de eerste afbeeldingen van de gefacelifte i30N. Netjes! Dat niet alleen, de velgen zijn vanaf nu ook gesmeed in plaats van gegoten. Dat is een serieuze upgrade. Het houdt in dat de velgen lichter en sterker zijn. Vergeet niet dat bijvoorbeeld de 22″ wielen van een RS7 gewoon gegoten zijn.

Nieuwe transmissie

Over de motor zelf wordt met geen woord gerept tijdens het verspreiden van de eerste afbeeldingen van de gefacelifte i30N. We gaan ervan uit dat het de Theta-II viercilinder is. Deze motor levert 275 pk bij 6.000 toeren en 353 Nm tussen de 1.500 en 4.700 toeren. Wellicht dat Hyundai er nog wat paarden uit weet te extraheren. Voor meer snelheid heeft Hyundai nu voor het eerst een achttraps automaat met dubbele koppeling tot zijn beschikking.

We verwachten de gefacelifte Hyundai i30N zeer binnenkort. Hyundai spreekt zelf van ‘vooravond’, deze ochtend.