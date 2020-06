NL Politie tikt 17.280 Euro binnen na grote vuurbal op A50

Zo ne grote vuurbal jonge. En daarna een dikke vette boete voor 72 bestuurders.

Een flink oplaaiend fikkie is 72 brave burgers gisteren duur komen te staan. Op de Rijksweg A50 tussen Apeldoorn en Arnhem vloog een hijskraan in de brand, resulterend in een enorme vuurbal. De autoriteiten waren er snel bij om de weg af te sluiten. De menselijk schade bleef gelukkig beperkt tot een blauw been. Een band van het brandend wrak explodeerde precies op het moment dat een bestelbusje passeerde. De passagier van een busje incasseerde zodoende een beuk van brokstukken. Bizar, maar het had allemaal erger kunnen aflopen.

Helaas was er echter alsnog veel klein leed te noteren, alleen vond dat plaats op de rijstrook in tegengestelde richting. Eens te meer bleek dat wij mensen gefascineerd zijn door ellende en met name vuur. Terwijl de vlammen tot aan de hemel rijkte, remde het verkeer aan de andere kant van de weg af tot tempo slakkengang. Dit tot afgrijzen van de dienstkloppers, die via Facebook het volgende laten weten:

Verkeer aan de andere kant van de weg ging continu massaal op de rem waardoor er gevaarlijke situaties ontstonden. De reden dat er hard geremd werd was het filmen van de brand. Politie Arnhem-Noord

Uiteindelijk is de lange arm dan ook overgegaan tot het uitschrijven van blubberdikke boetes. Maar liefst 72 bestuurders zijn het bokkie door deze beslissing. Levert de staatskas toch weer 17.280 Euro op, want elke boete is goed voor 240 Ekkermannen:

Door ons zijn dan ook 72 bekeuringen uitgeschreven voor het vasthouden van een mobiele telefoon tijdens het rijden. Deze bestuurders kunnen dus een boete verwachten van €240,-. Politie Arnhem-Noord

Dus ja, dan weet je dat. Zie je een grote vuurbal en voel je je telefoon in je broekzak branden teneinde hete foto’s als een lopend vuurtje te verspreiden onder je vrienden, gooi dan wat koud water op dat innerlijke vonkje. Als je gewoon door vlamt, bespaar je zo genoeg geld voor een lekkere barbecue.