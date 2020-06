Autoblog advies: waardevaste supercar voor €500.000

De mooiste waardevaste supercar voor €500.000 voor razende reporters.

Er zijn meerdere hondjes die ‘Fikkie’ heten. Er zijn meerdere autoliefhebbers die Wouter heten. Het is nu eenmaal een populaire naam. In sommige gevallen zijn er wel heel veel overeenkomsten. Het kan bijna geen toeval zijn, zou je denken. Misschien is het het lot wat ons tart, misschien is het gewoon ordinair toeval waar je niets achter moet zoeken.

Tijdens de Autoblog Supercar Week gingen we even graven in onze map met Autoblog aanvragen. We krijgen er er elke week veel meer dan we kunnen behandelen. Dus mocht jouw advies nog niet behandeld zijn, kan het zijn dat deze later alsnog voorbij komt. Voor vandaag behandelen we het advies van Wouter. Hij heeft onlangs een enorme lading aan reclames voor een erkend autopoetsbedrijf verkocht en kan nu eindelijk zijn fabrieksnieuwe droomauto kopen.

Droomauto

Maar ja, wat is eigenlijk zijn droomauto? Wouter heeft redelijk wat te besteden, dus er kan een goede supercar voor de deur komen. Maar hij heeft geen zin in enorme afschrijvingen. Dus wel graag een auto waarvan de waarde enigszins stabiel is. Aan de andere kant mag de auto niet te oud zijn. Een Miura of 512 BBi is geweldig, maar net even te klassiek. Er zijn al wat grijze haren zichtbaar bij Wouter, maar hij is zeker nog niet ouderwets.

Daarbij mogen, nee, moeten de prestaties op een hoog peil staan. Hij wil geen supercar en dan moeten uitleggen aan anderen dat ‘ie in zijn tijd best snel was (want dat komt wel erg dichtbij). Nee, anno 2020 moet het nog steeds voorruit gaan. Kortom, we gaan op zoek naar de beste supercar voor €500.000!

Huidige / vorige auto’s: Porsche 911 Carrera S (996), BMW M135i (F20), Audi TT (8N), Audi S4 (B5). Koop / lease: Koop Zakelijk / privé: Privé Budget: €500.000 (mag iets meer zijn als het heel bijzonder is) Jaarkilometrage: 7.500 km Brandstofvoorkeur: Benzine Reden aanschaf andere auto: Tijd voor een supercar Gezinssamenstelling: met zijn 4’en maar ik rij wel een paar keer extra indien nodig Voorkeursmerken/modellen: Een iets oudere supercar die je onderbroek een kleurtje geeft, maar nog wel snel genoeg is. Hoeft niet nieuw, mag wel fabrieksnieuw No-go modellen / merken: Te nieuwe auto’s met te veel afschrijving, te weinig vermogen, matig geluid.

Porsche Carrera GT (980)

€ 640.000

45.000 km

2005

Soms is het heel erg makkelijk. De Porsche Carrera GT is dé auto in deze categorie van supercars voor €500.000. Alhoewel dat laatste (het bedrag) lastig wordt, maar daar komen we zo op terug. Het is nog een ouderwets angstaanjagend apparaat. Het is misschien wel de laatste écht rauwe en analoge supercar, op de Pagani Zonda na (die financieel gezien niet tot de mogelijkheden behoort). Het hoogtepunt van de auto is de 5.7 liter grote V10, goed voor meer dan 600 pk. Het is een atmosferische motor, dus hij klinkt werkelijk hemels.

De auto vereist best een leercurve alvorens je de maximale potentie eruit kunt halen. Juist dat maakt de auto zo briljant. Ook leuk: het is een Targa, dus het dak kan eraf. Hoor je de motor nog beter. Financieel is het ook een goede investering, ze zijn al beetje bij beetje duurder aan het worden. Daarom zul je er eentje moeten zoeken met ervaring, die je dan zelf achteraf fabrieksnieuw maakt. Maar ook dan zit ‘ie iets boven budget. Je moet dan wel drie extra reclames verkopen.

Ferrari 599 GTO

€ 575.000

30.000 km

2010

Het grote probleem van de 599 GTO is eigenlijk zijn naam. Omdat ‘GTO’ (Gran Turismo Omologato) doet impliceren dat het een homologatiespecial betreft, is de teleurstelling groot als blijkt dat deze auto geen raceverleden heeft. Het is de rauwe en ruige variant van de 599 GTB (die aanzienlijk goedkoper is). De 599 GTO heeft de V12 uit de Enzo, maar dan met nog meer vermogen: 670 pk. Net als de Carrera GT heb je een oorstrelend geluid tot je beschikking. Het twaalfkoppig orkest maakt duidelijk dat elektrische rijden niet voor alle typen auto’s de toekomst is. Deze auto wil je kopen alleen al voor het geluid. Dat ie nog scherper, strakker en puristischer is dan 599 GTB, draagt alleen maar bij aan de feestvreugde. Qua investering: het is een zeldzame Ferrari, dus dat is goed. Zorg wel dat je een apart lakkleur of kleurstelling hebt.

Lexus LF-A

€ 550.000

2013

35.000 km

Tsja, als het gaat om geluid qua supercars voor €500.000, kan er maar één de winnaar zijn. Bij weinig auto’s is geluid tot een kunst verheven zoals bij deze Lexus LF-A. Het is een beetje een vreemde eend in de bijt, want als je alleen naar de specs kijkt, is de 557 pk sterke supercar niet bijster indrukwekkend. Een beetje BMW M5 doet dat ook wel. De LF-A is echter vrij licht en heeft een fabeltastische wegligging. Minpuntje is de transmissie, de single-plate sequentiële bak is niet perfect, alhoewel ‘ie voor zijn soort erg goed is. Net als bij de 599 GTO, eigenlijk. Het uiterlijk moet je ding zijn, maar het staat als een paal boven water dat dit een van de automobiele kunstwerken is van de afgelopen 25 jaar. Of 50 jaar. Of 100.

Mercedes-Benz SLR McLaren 722S

€ 649.000

2011

10.000 km

De bovenstaande drie auto’s zijn voor de fijnproever. Waarom zou je niet voor een enorm ordinaire bak gaan? Gewoon, omdat dat dat ook kan. Je koopt de auto immers voor je zelf (en je YouTube abonnees). Net als Elton John kun je het kitscherige aspect van deze auto juist omarmen. Voor velen is de SLR McLaren gewoon een dure SL, maar dan met meer vermogen. Dat is niet correct, want dit is een peperdure, koolstofvezel supercar die relatief gezien niet eens zo gek zwaar is, maar wel enorm veel vermogen en koppel tot zijn beschikking heeft. In een rechte lijn kun je jezelf met gemak meten met de rest van de auto’s die in dit lijstje voorkomen. Zeker op Autobahnsnelheden zet de SLR enorme stappen. Qua wegligging is het natuurlijk bovengemiddeld goed voor elkaar, maar de auto heeft niet de finesse van Ferrari. Het geluid heeft ook geen finesse, maar is zo mogelijk nog verslavender.

Lamborghini Murciélago LP670 SV

€ 489.900

2009

4.500 km

Als we het dan toch over geluid hebben, kijk dan eens naar deze. Lamborghini’s, misschien wel het toonvoorbeeld van een supercar voor €500.000, eigenlijk zelfs iets minder. Felle kleuren, oorverdovend geluid, enorme spoilers, verticaal te openen deuren. De Murciélago LP670-4 SV was de laatste in zijn soort. Nuchter beschouwd is een Aventador op alle vlakken beter, maar de Murciélago heeft wat meer ‘Lambo-magie’. De hopeloosheid maakt hem beter.

Dus de rare zitpositie (de pedalen zitten scheef)neem je voor lief, want je weet dat je achter je de laatste iteratie van de Bizzarini V12 hebt liggen. Net als de Carrera GT is de Murciélago een intimiderende auto. Ondanks de aanwezige vierwielaandrijving is het absoluut niet een auto waar je zo even het uiterste uitwringt. Qua waarde is het lastig in te schatten: de mooiste zitten nu rond de half miljoen. Een ding weet je wel zeker: zoals de Murciélago gaan ze niet meer gemaakt worden.

Ferrari 458 Speciale A

€ 600.000

2015

6.000 km

Het kan natuurlijk het geval zijn dat je denkt: “Man, wat een oude meuk in dat lijstje!” Uiteraard wil je ook je iPhone erop aan kunnen sluiten. We kunnen even geen redenen bedenken waarom, maar dat terzijde. De Ferrari 458 Speciale A is een van de laatste der mohikanen en een perfecte supercar voor €500.000 (plus een beetje). Ferrari moet zich ook een klein beetje houden aan emissieregels, dus de atmosferische V8 heeft plaats moeten maken voor een biturbo achtcilinder. Dít is de laatste versie met de ‘oude’ motor. Qua prestaties scheelt het behoorlijk, maar niemand zal ooit zeggen dat je met de 605 pk sterke 4.5 motor te kort komt.

De A staat voor Aperta, het is een Spider. Dus je hoort de motor nog beter. Met deze auto wat bergpassen nemen en B-wegen trotseren op de Toscane is het automobiele walhalla. Veel beter wordt het niet. Financieel gezien moet je nu instappen, voordat de prijzen lachwekkend worden. Bij dit soort type auto’s zijn aparte kleuren of striping essentieel voor een hoge restwaarde. Als het gaat om de investering: zorg dat je een blauwe met striping hebt. Wil je zo veel mogelijk waar voor je geld, zoek een rode zonder.

Spyker C8 Double 12S

€ 550.000

2002

5.000 km

Voor deze auto heb je heel veel lef of liefde voor de auto nodig. Of beide. We moeten apetrots zijn op de creaties van Spyker. Maar om nu een half miljoen uit te geven aan een Spyker is een gewaagde keuze. Je bent wel heel uniek. De Double 12 is een soort hoedtik aan de Le Mans racers die 24 uur raceten (Double 12, snapt u hem?). Let even goed op welke motor erin ligt: de Audi V8 is op zich prima, maar je wil de versie met de Mader V8, in feite een raceblok op basis van een BMW V8. Qua waarde is het lastig te bepalen: de auto is zeer zeldzaam, heeft een zeer eigen karakter en heeft race-geschiedenis achter de kiezen. Maar verwacht niet dat deze prijzen nog veel verder gaan stijgen. Het is vooral een goede investering geweest voor de gene die ‘m verkoopt voor een half miljoen.

Ford GT-X1

€ 580.000

2006

18.000 km

Als je op zoek bent naar een supercar voor €500.000, kun je ook twee Ford GT’s kopen. De GT-X1 is net even wat aparter. De Ford GT-X1 is niet een auto die we dagelijks aanraden. Sterker nog, we hebben er niet eens op gezocht. Bij het verruimen van de parameters (en geest) kwamen we er welgeteld eentje (1) tegen! De GT-X1 is een aangepaste Ford GT, maar dan precies goed. Niet dat de originele Ford GT een katje is die je zonder handschoenen kunt aanpakken, maar als je een beetje kunt sturen, heb je al snel de grootst mogelijke lol met de Ford GT. De Ford GT-X1 doet daar een schepje bovenop met 170 pk extra. Jazeker, deze auto heeft 720 pk. De kwaliteit van de conversie is dermate goed dat de GT-X1 zijn waarde behoorlijk goed vast lijkt te houden. Het is natuurlijk een gevalletje wat de gek ervoor geeft.

Porsche 911 GT3 RS 4.0 (997)

€ 350.000

2012

10.000 km

Het beste wat je kunt doen, is deze Porsche kopen en er vervolgens niet mee gaan rijden. Dat is nogal een ambivalente handeling, want er zijn weinig auto’s die zo goed rijden als de Porsche 911 GT3 RS 4.0. Het is een van de laatste der mohikanen. Natuurlijk, er kwamen 911’s hierna en die zijn ook goed, maar stap in deze en je ziet hoe Porsche zichzelf heeft verloochent: de besturing is veel preciezer en geeft meer gevoel, de Mezger zescilinder klinkt fabuleus en beter dan de latere motoren en het formaat klopt. De 991 en 992 zijn eigenlijk te groot voor een 911.

Het kolderieke uiterlijk moet je ding zijn, het hoort wel bij Porsche en zal over 50 jaar lekker vintage ogen. Als je kijkt hoe enorm prijzig de 911 Carrera RS 2.7 en 911 Carrera RS (964) zijn, is er geen beter moment om in te stappen dan nu. Wel een nadeel: praktisch gezien is het de auto die je nu ook hebt: zelfde basis, zelfde zonnekleppen en ook het dopje voor het reservoir van de ruitenwisservloeistof is exact hetzelfde. Wil je dat als je een supercar voor €500.000 zoekt zo’n mondaine auto hebben?

Aston Martin Vanquish Zagato

€ 550.000

2017

1.000 km

Met deze auto is het wel de bedoeling dat je ergens in het buitenland een garage en BV’tje hebt staan waar je ‘m kunt stallen. De Vanquish Zagato is de laatste lijn van Aston Martins op het VH-chassis, inclusief de atmosferische twaalfcilinder. Nu kun je voor de helft ook een gewone Vanquish kopen (voor een kwart lukt ook wel zonder belastingen zoals deze), maar het is juist de combinatie tussen Zagato die deze auto zo bijzonder maakt. Je moet de Vanquish Zagato sowieso in het echt zien om ‘m op waarde te schatten. In tegenstelling tot de andere supercars in dit lijstje is deze Aston Martin bijzonder fraai en stijlvol, en met die V12 kom je qua prestaties alsnog niets te kort.

