Nog meer feest: dit is de Mercedes G 63 Edition 55

Het kan niet op, naast de AMG GT Track Series lanceert Mercedes ook een speciale G 63.

Zoals we gisteren al schreven attendeert Mercedes ons even op het feit dat AMG 55 jaar bestaat. Dit is misschien niet het meest speciale jubileum, maar autofabrikanten laten geen gelegenheid onbenut om nieuwe speciaaltjes uit te brengen.

Mercedes pakt groot uit voor het 55-jarig jubileum van AMG. Gisteren lieten we al de AMG GT Track Series zien, een extreem gelimiteerde versie van de Black Series die niet de openbare weg op mag. Er worden maar 55 stuks van gebouwd.

De Duitsers lanceren ook een special edition waar je wél wat aan hebt op de openbare weg (en eventueel ernaast): de Mercedes-AMG G 63 Edition 55. Niet te verwarren met de G 55 AMG, die er in het verleden geweest is.

De Edition 55 is wat minder spectaculair dan de Track Series, want het is niet meer dan een leuk aangeklede G 63. Het meest opvallende aspect is de striping op de zijkant, met daarin het AMG-logo verwerkt.

Het exemplaar op de foto’s is uitgevoerd in de exclusieve kleur ‘Opalite White’, maar je kunt ‘m desgewenst ook in saai zwart krijgen. Zwarte details krijg je sowieso, in de vorm van het AMG Night Package.

Het interieur van de G 63 is ook wat opgevrolijkt, met rode stoelen en diverse rode details. Om duidelijk te maken dat dit niet zomaar een G 63 AMG is, zijn er op diverse plekken Edition 55-logo’s aanwezig.

In wat voor oplage de Edition 55 gebouwd wordt vermeldt Mercedes niet, dus dat betekent waarschijnlijk dat hij niet héél zeldzaam zal worden. Aangezien G 63’s niet aan te slepen zijn, zal Mercedes vast geen moeite hebben om deze auto’s aan de man te brengen. De Nederlandse prijs is nog niet bekend, maar in Duitsland heeft de Edition 55 een meerprijs van €17.850.

Mercedes is trouwens nog niet klaar met feestvieren. Ze beloven dat er in de komende maanden nog meer verrassingen volgen. We treffen het maar.