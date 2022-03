Mercedes AMG GT Track Series is nóg extremer dan de Black Series

AMG bestaat 55 jaar en daarom komen ze met een extreem exclusief circuitspeeltje.

Je wist misschien al dat BMW M 50 jaar bestaat, maar AMG heeft óók wat te vieren. Zij bestaan namelijk 55 jaar. Dat is een minder bijzondere mijlpaal dan 50 jaar, maar ze kunnen wel mooi benadrukken dat ze langer bestaan dan BMW M.

Er is natuurlijk een belangrijk verschil: AMG is niet opgericht door Mercedes zelf. AMG (opgericht door Hans-Werner Aufrecht en Erhard Melcher) begon in eerste instantie met het bouwen van racemotoren op eigen houtje. Ze gingen steeds nauwer samenwerken met Mercedes, maar pas sinds 2005 is AMG volledig in handen van Mercedes.

Dat doet echter niets af aan het feit dat AMG 55 jaar bestaat. Om dit te vieren komen ze nu met een hele speciale versie van de AMG GT: de AMG GT Track Series. De naam vertelt eigenlijk al precies waar het om gaat: het is een Black Series, maar dan puur bedoeld voor het circuit.

De dames en heren van AMG hebben nog een fractie meer vermogen uit de V8 met flatplane krukas weten te wringen. Deze levert nu 734 pk in plaats van 730 pk. De vermogenswinst is dus te verwaarlozen, maar er is wel 50 Nm aan koppel bijgekomen. Daarmee komt het totaal uit op 850 Nm.

Mercedes heeft ook nog wat kilo’s van het gewicht af kunnen snoepen, onder andere dankzij een spartaans interieur. Met 1.540 kg was de AMG GT Black Series al geen zwaargewicht, maar de Track Series weegt maar 1.400 kg. Voor een circuitauto is dat overigens ook weer niet extreem licht te noemen. Er zit ook nog gewoon airco op, dus écht spartaans is de Track Series niet.

Er zijn ook nog wat wijzigingen op aerodynamisch gebied. Er is bijvoorbeeld een nieuwe splitter en in de motorkap zit nu één grote keulsleuf in plaats van twee koelsleuven. En de spoiler? Die was al zo groot, maar is wel ietsje aangepast.

De AMG GT Track Series is een extreem exclusief speeltje, want AMG bouwt maar 55 exemplaren. Er hangt een prijskaartje van €369.000 aan, exclusief belastingen. Dat is heel veel geld, maar voor een auto waar er maar 55 van gebouwd worden valt het nog mee.

Alleen wel jammer dat je ‘m alleen kunt gebruiken op trackdays. Het mooie van een Black Series is dat je er gewoon mee naar huis kunt rijden nadat je een tijd van 6:43.61 hebt neergezet op de Nordschleife.

Dat een normale Black Series ook heel leuk is, kon Wouter recent nog ervaren: