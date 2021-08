Bottas ruilt AMG GT om voor dikkere AMG GT

Een leuke traktatie voor jezelf en een prima auto van de zaak. De nieuwe Mercedes-AMG GT Black Series van Valtteri Bottas.

En wij maar denken dat Valtteri Bottas klaar is met Mercedes. Eerder dit jaar werd bekend dat de coureur zijn AMG GT had verkocht. Dan ga je toch denken wat de Fin voor opvolger in gedachten zou hebben. Nou, die opvolger is blijkbaar wat minder spannend dan misschien gedacht. Het is namelijk weer een AMG GT geworden. Wel de leukste en dikste.

De nieuwe AMG GT van Bottas is een Black Series. Zou dit een hint zijn dat de Mercedes-rijder volgend jaar nog gewoon een zitje heeft bij het team waar hij nu zit? Hij naam de sleutels van het wapen in ontvangst in Monaco. De Black Series van de coureur is redelijk eenvoudig te herkennen. De kleuren van het F1-team komen terug op de auto. Kijk bijvoorbeeld naar de groene details rondom de velgen en de zijskirts. Daarnaast is de Mercedes-ster in veelvoud aangebracht op de auto zelf.

De Mercedes-AMG GT Black Series lijkt een logische keuze voor een Formule 1-coureur. Het is het topmodel binnen de AMG-reeks, met een 730 pk en 800 Nm sterke 4.0-liter geblazen V8 onder de kap. Helaas klinkt het blok wel als een verkouden viercilinder door de flat plane crank layout van deze motor. Maar dat zal Bottas, comfortabel zittend in zijn AMG GT Black Series, ongetwijfeld een zorg zijn.

Fotocredit: valtteribottas via Instagram