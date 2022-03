ABT Cupra Formentor heeft gepeperde vijfcilinder met 450 pk

De ABT Cupra Formentor is een behoorlijk pittige cross-over.

Het was altijd duidelijk waar Cupra voor stond: dit was het sportieve label van Seat. Inmiddels is Cupra opgewaardeerd naar een eigen merk, maar de positionering is een beetje vertroebeld. Het moet nog steeds een sportief merk zijn, maar tegelijkertijd is het ook een elektrisch submerk á la Polestar. De Born is er bijvoorbeeld alleen als Cupra en niet als Seat.

Met cross-overs, hybrides en EV’s is Cupra zijn sportieve imago in een rap tempo aan het verliezen. Om dit te voorkomen lanceerden ze vorige maand de Cupra Formentor VZ5. Dit is weliswaar een cross-over, maar wel een hele snelle cross-over. Deze heeft namelijk de vijfcilinder van de nieuwe RS3 in het vooronder liggen.

De Cupra VZ5 heeft dus 400 pk? Nee, want de Cupra moet wel zijn plaats kennen in het voedselketen. Daarom heeft de VZ5 10 pk minder dan de RS3 en de RS Q3. De Cupra heeft ‘slechts’ 390 pk. Wat alsnog veel meer is dan welke Seat ook.

Mocht dit alles niet genoeg zijn dan heeft ABT nu een extra gepeperde versie. Voor de tuner is dit natuurlijk een koud kunstje omdat ze ook al een krachtkuur hebben ontwikkeld voor de RS3. De tuner houdt overigens wel de rangorde in stand: waar de ABT RS3 460 pk heeft, krijgt de Cupra VZ5 450 pk van ABT.

Het koppel is gestegen van 480 Nm naar 530 Nm. Daarmee gaat deze cross-over in minder dan 4 seconden van 0 naar 100 km/u. Om precies te zijn in 3,9 seconden. De topsnelheid is bij een normale Cupra VZ5 begrensd op 250 km/u, maar ABT maakt daar 270 km/u van.

Het uiterlijk van de Cupra VZ5 laat ABT in principe ongemoeid. Dat is standaard al lekker dik met vier uitlaten en sportieve bumpers. Wel heeft ABT een setje velgen uit de kast getrokken. Op de foto’s zie je de 20 inch velgen van eigen makelij. Als het maatje meer mag zijn heeft ABT ook nog 21 inch velgen in de aanbieding.

Wat de ABT Cupra Formentor VZ5 precies moet kosten is niet bekend. We weten namelijk ook nog niet wat je kwijt bent voor een standaard VZ5.