Nooit eerder werden zoveel caravans en campers verkocht

Het regent caravans en campers lijkt het wel, Nederlanders zijn massaal aan het kopen.

Is een vakantie in een huisje of tent op de camping op z’n retour? Feit is dat Nederlanders plotseling verliefd zijn geworden op caravans en campers. Nog meer als in het verleden. De pandemie wordt gezien als doorslaggevende factor voor de toename in populariteit. Kamperen (in eigen land) is door veel mensen (her)ontdekt en blijkt een blijvertje te zijn.

Uit de nieuwste cijfers van Kampeer en Caravan Industrie (KCI), BOVAG en dataleverancier RDC blijkt dat er een record aantal caravans en campers zijn verkocht. In de eerste drie kwartalen van 2021 zijn er 7.869 nieuwe caravans en 2.785 nieuwe campers geregistreerd. Dat is het hoogste aantal in de laatste tien jaar. Het aantal caravans vliegen je om de oren. In de maanden januari tot en met augustus van dit jaar werden er meer caravans verkocht dan in heel 2020, om maar aan te geven hoe bizar de gekte is.

Hoewel de pandemie gelukkig steeds meer naar de achtergrond verdwijnt, zullen de caravans en campers nog wel even aanhouden. Hou er dus goed rekening mee met je volgende vakantietrip als je door Duitsland aan het rijden bent. Een recordaantal sleurhutten, hopelijk allemaal op de rechterbaan. Zodat jij gewoon in alle rust op de linkerbaan daar voorbij kunt blaffen. Of ben je ook gevallen voor de charme van een caravan of camper?