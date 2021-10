VvE’s komen makkelijker aan een laadpaal

Het moet makkelijker worden voor vereniging van eigenaren (VvE) om een laadpaal voor een elektrische auto te realiseren.

Als huiseigenaar van een eengezinswoning of als huurder heb je er niet mee te maken, maar bezitters van een appartement wél. De vereniging van eigenaren (VvE). Dat is een rechtspersoon die zich bekommert om de belangen van een stel appartementseigenaars. Of dat nu gaat om onderhoud of om andere zaken met betrekking tot één of meerdere appartementen. Zo verlopen ook aanvragen voor een laadpaal via zo’n VvE.

Regels eenvoudiger maken

Het is nu nog best een gedoe om bij de overheid een laadpaal aan te vragen vanuit de VvE. Het kabinet gaat het bewoners en VvE’s makkelijker maken. Zo komen de VvE’s nu in aanmerking voor subsidie als ze advies inwinnen van een deskundige voor de installatie van een laadpaal voor de elektrische auto. Daarnaast werkt het kabinet aan het vereenvoudigen van regels bij het aanvragen van een laadpaal. individuele appartementseigenaars kunnen straks een oplaadpunt aanvragen zonder dat daar een meerderheidsbesluit van de vergadering van eigenaars voor nodig is. Het duurt nog wel even voordat deze nieuwe wet ingaat, dat is pas op 1 juli 2023.

Deskundige helpt locatiebepaling laadpaal

De reden dat een VvE vaak een deskundige inschakelt heeft te maken met een aantal factoren. Een deskundige kan de beste plek voor een laadpaal beoordelen. Niet alleen op het gebied van gemak, maar ook op het gebied van brandveiligheid als er bijvoorbeeld een paal in een parkeergarage moet komen. Door subsidie te verstrekken draait de overheid voor een deel van de kosten op. Daarmee ontstaat er een stukje stimulatie voor VvE’s om voor de installatie van een laadpaal te kiezen.

Subsidie voor laadpaal via VvE

Via de SEEH-regeling (Subsidie energiebesparing eigen huis) kunnen VvE’s 75 procent van de kosten van de deskundige terugkrijgen met een maximum van 1.500 euro. Aanvragen kunnen vanaf januari 2022 worden ingediend, met terugwerkende kracht naar 6 oktober 2021. Staatssecretaris Van Weyenberg van Infrastructuur en Waterstaat trekt 900.000 euro uit voor de plannen.