Niet eerder verkocht Porsche zoveel auto’s, maar wat koopt men?

Een absoluut recordjaar heeft Porsche achter de rug zitten. De verkopen gingen voor het eerst over de 300.000 auto’s.

Met drie ton auto’s, mag je dan nog eigenlijk van een exclusief automerk spreken? Een Porsche is net zo gewoon als een kop soep bij de lunch. In 2019 had Porsche een recordjaar achter de rug, met meer dan 280.000 verkopen. Een jaar later volgde een dip met 272.000 verkopen, maar in 2021 heeft de Duitse autofabrikant alles overtroffen. Maar liefst 301.915 Porsches werden er verkocht wereldwijd.

Een stijging van 11 procent in vergelijking met het jaar ervoor. Het goede nieuws voor Porsche is dat alle markten wereldwijd het beter deden. De grootste winnaar was het Amerikaanse continent. Terwijl China het land blijft waar de meeste Porkers over de toonbank vliegen. Maar wat kopen de mensen dan? Hieronder een overzicht van de verkopen per model.

Porsche verkoop 2021 wereldwijd per model

Macan – 88.362

Cayenne – 83.071

Taycan – 41.296

911 – 38.464

Panamera – 30.220

718 Boxster & Cayman – 20.502

In Amerika zag Porsche een toename van de verkoop in 2021 van 22 procent in vergelijking met 2020. Het continent was goed voor 84.657 leveringen. Nog indrukwekkender zijn de verkopen alleen in China. Het land is, op eigen kracht en dus niet als continent met andere landen, goed voor 95.671 leveringen.

Kijken we naar Europa dan heb je het over 86.160 verkopen. Opvallend is dat zo’n 40 procent van de verkochte Porsches een elektrische variant is. Het gaat hier om zowel een plug-in hybride als volledig elektrisch. Thuisland Duitsland was goed voor 28.565 verkopen, een stijging van negen procent.