Notoir Ferrari-verzamelaar verlaat VAE met megaschuld

Een paar one-off Ferrari's laten maken, in een SLS AMG circuits onveilig maken, in een dikke villa wonen en uiteindelijk een ander de rekening laten betalen. Goed bezig! Schande!

Bovenstaande is precies van Cheerag Arya heeft gedaan. De Indiase zakenman heeft in het verleden zelfs twee keer autoblog gehaald met zijn verzamelwoede, vanwege de one-offs die hij heeft laten maken door Ferrari. Die twee auto’s waren slechts het tipje van de ijsberg die zijn wagenpark was. Cheerag had/heeft bijvoorbeeld namelijk ook nog een zwik andere Ferrari’s zoals een 430 Scud, een Daytona, een Enzo, een 599XX, 599 GTO et cetera. Daarnaast gaf hij ook een Bugatti Veyron L’Or Blanc liefde.

Maar dure auto’s verzamelen is leuk, doch wordt op een gegeven moment natuurlijk ook een beetje saai. Daarom heeft Cheerag ook de volgende stap gezet en heeft hij wat geracet op het circuit. Voor RAM Racing kwam hij een aantal keer uit in een SLS GT3. Driver Database geeft een tweede plaats in de A6 Pro klasse in de 24 uur van Dubai op als zijn beste resultaat. Al met al niet slecht dus, voor iemand die nog steeds de 40 niet gepasseerd is. Een aantal jaar geleden omschreven we Arya dan ook als ‘een ondernemer met zijn schaapjes op het droge en een sloot steigerende paarden in de garage’.

Dat van die schaapjes op het droge blijkt echter wellicht een tikje overdreven te zijn geweest. Onlangs bereikte ons namelijk het bericht dat Cheerag een nieuwe mijlpaal op zijn C.V. mag bijschrijven: hij is volgens The News de eerste persoon ooit die de Verenigde Arabische Emiraten is ontvlucht en een schuld van ruim twee miljard Dirham (zo’n half miljard Euro) achterlaat. Eerder lukte het twee personen om met meer dan een miljard schuld de zandbak te verlaten. Maar, HOE DAN!?!

Wel, de flamboyante lifestyle van Cheerag werd gefinancierd door een bedrijf met de pakkende naam JBF RAK, een VAE-dochter van het Indiase JBF. Deze toko maakt polyethyleentereftalaat, beter bekend als PET, voor bijvoorbeeld PET-flessen. Het is een grote speler in die markt. Omdat JBF RAK opereert in de VAE, heeft het flinke schulden bij banken uit de regio. Normaal maken ze 350.000 ton PET-resin per jaar, maar Reuters bericht dat de productie sinds juni stil ligt door een ‘cashflow probleempje’.

Kortom, Cheerag = Vijay Mallya * (pak ‘m beet) 0,76. Een tikje zuur voor de Indiase autoliefhebber is echter wel dat zijn vader in is gegaan op een uitnodiging van de Mashreq Bank om eens te komen praten over de schuld. Bij zijn aankomst op het vliegveld is hij direct opgepakt. We zouden kunnen zeggen ‘gelukkig hebben we de foto’s nog’, maar zelfs dat zit er niet in: foto’s van Cheerag’s aparte Ferrari’s zijn namelijk tamelijk schaars.