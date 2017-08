Mercedes geeft Zahnradfabrik Friedrichshafen de vinger

Ain't nothing but a G-Tronic thang.

Alle fabrikanten en hun oma’s gebruiken tegenwoordig de achttraps-automaat van ZF (Zahnradfabrik Friedrichshafen) om hun producten automatisch van versnelling te laten wisselen. Je vindt de bak bijvoorbeeld terug in producten van Jaguar-Land Rover, BMW, Audi, Aston-Martin (rijtest) en Alfa Romeo. Op zich niks mis mee, want over het algemeen ontvangt de ‘8HP’ niks dan lof van het collectieve journaille. Maar het draagt wel bij aan het gevoel dat auto’s dezer dagen wat meer eenheidsworst zijn dan vroeger.

Gelukkig is daar nog Mercedes, een merk dat trots is op het feit dat het haar eigen versnellingsbakken ontwikkeld. Deze Duitse tranny’s kunnen bogen op een historie die teruggaat naar de viertraps ‘K4A025‘ uit 1960. De afgelopen jaren was het vooral de 7G-Tronic die het op moest nemen tegen ZF’s achttraps, maar momenteel heeft de negentraps 9G-Tronic in de meeste modellen van het merk de 7G-Tronic vervangen. Of de bakken echter ook beter zijn dan ZF’s 8HP? Mwah…Deels is dat een kwestie van smaak maar laten we zeggen dat niet iedereen daar unaniem van overtuigd is.

Maar niet getreurd! Uit een recente patent-aanvraag blijkt namelijk dat Mercedes bezig is met haar eigen achttraps automaat genaamd de…drum roll…8G-Tronic. In welke modellen de nieuwe transmissie geleverd gaat worden is nog niet duidelijk. In het verleden gebruikte Mercedes voor modellen met bizar veel vermogen en koppel soms oudere automaten met minder versnellingen omdat deze robuuster waren, zoals in de SLR en sommige ’65 AMG’-modellen. De 9G-Tronic is officieel goedgekeurd voor maximaal 1.000 Nm.

Binnen afzienbare tijd komt natuurlijk nog de Project One op de markt met een ‘F1-motor’ onder de kap. Misschien krijgt die acht versnellingen om het F1-gevoel te versterken?

Image-Credit: 9G-Tronic via Mercedes Tech Center