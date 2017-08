Tesla verkopers liegen klanten keihard voor

Succes heeft ook zo zijn negatieve kanten.

Tussen alle positieve berichten over Tesla door, moeten we af en toe natuurlijk ook wat nuance aanbrengen in alle hosanna. Wat Elon en zijn troepen doen is in vele opzichten indrukwekkend, maar daar waar gehakt wordt vallen ook spaanders. Dat is ook merkbaar op fora rondom het onderwerp ‘Tesla’. In den beginne kwamen daar allen devote fans die elke dag een paar 9-Volt-batterijen offeren voor een buste van Elon Musk. Nu Tesla met de model 3 ook de massa bereikt, komt het gepeupel echter ook op deze voormalige virtuele safe spaces voor gelijkgestemden. There goes the neigbourhood…

In plaats van de blinde devotie voor Musk, durft de nieuwe aanwas allerlei vraagtekens te stellen bij de werkwijze van de grote roerganger. Het nieuwste commentaar: Tesla verkopers zouden pushy zijn en mensen met leugen(tje)s in een duurder model willen praten. Ja, je zou zelfs kunnen stellen dat het verkopers zijn zoals bij alle andere merken.

Vooral Model 3 klanten zouden onder valse voorwendselen richting een Model S (rijtest) gemanoeuvreerd worden, door een verkeerde voorstelling van zaken te geven over de Tax Credits die je in ‘Murica kan krijgen op EV’s. Dat wil zeggen, op de eerste 200.000 EV’s die een merk produceert. Reddit-gebruiker Turtlesz doet zijn schokkende relaas:

“I’m a day 1 Model 3 res holder in CA. Delivery estimate for first production is Nov 2017-Jan. I have been interested into going for a new Model S after realizing the config of the Model 3 I wanted was $56.5k vs $79k for a Model S of my choice. The quicker 0-60, storage space, auto liftgate, air suspension, quicker delivery and better looks (subjective) is what is drawing me in. I went in wanting to see the interior difference between textile and vegan and called ahead to let them know my interest. I get there and they said there is no textile in inventory as they had reported when I called. The store reps were trying to sell an inventory model and said if I didn’t act quick I would miss out on the full tax incentives, which I knew was complete BS [nadruk toegevoegd]. They even said if I custom built a Model S with delivery of late September it also might be cutting it close and not guaranteed to get all credits. The inventory model was more expensive then the new 75 build I wanted and didn’t have the air suspension and new faster drive unit. I’m probably going to wait till the first reviews and unbiased comparisons come out before making a decision now. Also the 3s longer range, newer computing power (less ui lag), and similar interior storage makes it tough to spend on the S. Just disappointed that I got the grimey salesperson feeling that traditional dealers are known for.”