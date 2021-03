Novitec Huracán EVO RWD is voor comfortabele puristen - Autoblog.nl

Soms is een beetje tuning precies goed om een auto af te maken, getuige deze Novitec Huracán EVO RWD.

He is soms heel erg vreemd dat tuners soms de boot compleet kunnen missen en andere keren de spijker op de kop slaan. Zeker als het gaat om het tunen van supercars. Dan begeven ze zich toch op glad ijs. Want een supercar is al gebouwd met een behoorlijke vraagprijs in het achterhoofd.

Er valt simpelweg weinig écht aan te verbeteren. Een van de weinig tuners die het geregeld voor elkaar weet te boksen is Novitec. Hun laatste creatie is deze subtiel aangepaste Huracán EVO RWD.

Wielen Novitec Huracán EVO RWD

Zoals altijd het geval is met de velgen van Novitec, komen deze bij Vossen vandaan. Het zijn gesmede velgen in de maat 20 x 9 aan de voorzijde en 21 x 12,5 aan de achterzijde. Uiteraard zitten er flinke banden onder. Voor zijn de banden 245/30 ZR 20. Aan de achterzijde van deze Novitec Huracán EVO RWD meten ze 325/25 ZR21. Voor een nog betere stance en wegligging heeft Novitec een subtiele verlaging (35 mm) in de aanbieding dankzij een setje Novitec veren.









Uiteraard snapt de Duitse tuner ook ook wel dat hun Novitec Huracán EVO RWD enkel puristen aantrekt. Vandaar dat er specifiek voor dit model een schroefset leverbaar is. Deze is ontwikkeld in samenwerking met KW. Je kan op deze wijze precies de auto naar smaak afstellen (13 clicks inbound, 13 clicks rebound). Naast een (veel) sportievere wegligging en meer controle zorgt het onderstel ook voor meer comfort. In een Lambo!

Atmosferische V10

Aan de motor zelf is niet veel gebeurt bij de Novitec Huracán EVO RWD. Je kunt kiezen uit diverse sportuitlaasystemen. Roestvrijstaal is een mogelijkheid, maar als je toch bezig bent, ga dan meteen voor Inconel. Je hoort de atmosferische V10 van de Junior-Lambo dus nu nóg veel beter brullen. En laten we eerlijk zijn: met 610 pk op de achterwielen kom je an power niets te kort. Sensatie is tegenwoordig zeldzamer dan vermogen. Fijn dat Novitec zich daar op gefocust heeft.





Over het exterieur kunnen we verder kort zijn. Naast de velgen en verlaging zijn er wat subtiele carbon-details. Deze moeten zorgen voor een betere luchtgeleiding, een iets lager gewicht en voornamelijk om mooi te zijn.

Uiteraard kun je de Novitec Huracán EVO RWD qua interieur precies alles krijgen zoals je het wil. Nu gebiedt de eerlijkheid te zeggen dat dat ook het geval is met de gewone Hurcanan. Maar als je een ‘regulier’ exemplaar jong gebruikt hebt gekocht en ‘m naar smaak wil laten bekleden, dan kan dat.

Prijzen van de Novitec Huracán EVO RWD zijn nog niet bekend.