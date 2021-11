Deze man uitte zijn emoties op een Lamborghini Huracán

Italiaanse artiest Paolo Troilo mocht losgaan op een Lamborghini Huracán EVO en dit is het resultaat.

De moderne wereld bewijst dat kunst en auto’s best samen gaan. Autofabrikanten slaan vrij vaak de handen ineen met een kunstenaar die zijn werk op de auto mag uiten. Vaak een leuk PR-project voor beide partijen. Het resultaat is vaak… bijzonder. De auto van vandaag is geen uitzondering.

Lamborghini Huracán EVO door Paolo Troilo

De basis van het kunstproject is een Lamborghini Huracán EVO en de persoon die er zijn verfkwast op mocht zetten is Italiaanse artiest Paolo Troilo.

Tenminste, we zeggen kwast, maar dan blijkt dat Troilo professioneel vingerverver is. Alles wat is aangebracht op deze Lamborghini Huracán is aangebracht met de vingers van Troilo. Zoals je kunt zien weet Troilo aardig zijn weg te vinden met vingerverf. Je zou zelfs kunnen zeggen dat ‘ie het aardig in de vingers heeft.

Minotauro

Meestal vertelt kunst een verhaal en bij de Lamborghini Huracán door Paolo Troilo is dat niet anders. Het is volgens de kunstenaar ‘een expressie van de perfecte fusie tussen man en stier’. Dat is gebaseerd op de emoties die Troilo (man) voelde bij het zien van de Huracán (stier). Vandaar dat de creatie officieel ‘Minotauro’ heet, een referentie naar het mythische figuur dat een mensenlichaam en een stierenkop heeft.

Snelheid

Kunstenaars zien vaak brood in het idee van ‘dynamiek tijdens het stilstaan’ toevoegen aan een auto. Troilo dacht dat ook bij het zien van de Lamborghini Huracán. De kunstenaar gelooft in rust en je tijd nemen als sleutel tot succes, maar de Huracán riep een gevoel van kracht, snelheid en dynamiek op. Dat moet te zien zijn in de auto die vooral heftige lijnen, menselijke vormen en wat referenties naar stieren op zijn lak heeft gekregen.

De Lamborghini Huracán ‘Minotauro’ door Paolo Troilo is van 4 tot 13 november te zien in Milaan.