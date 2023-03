Novitec Huracan Tecnica is de beste Lamborghini van het moment

Tot je de auto start, want dan is de Novitec Lamborghini Huracan Tecnica weinig subtiel.

Tuning hoeft echt niet altijd over de top te zijn. Sterker nog, in sommige gevallen werkt less is more gewoon beter. De Tecnica kun je zien als een subtiele STO. Wel de nieuwste technologie van Lamborghini aan boord, maar zonder schreeuwerige spoilers en andere opsmuk. Het zou dus compleet verkeerd zijn als je juist aan dit recept gaat lopen hannesen.

Novitec aanpassingen

Gelukkig heeft Novitec de boodschap goed begrepen met de nieuwe Lamborghini Huracan Tecnica. Ze hebben het bekende model aangepakt, jazeker. Maar wel op een dusdanige subtiele wijze dat de Italiaan er echt wel van opknapt.

De V10 supercar met middenmotor werd voorzien van een aantal naakte carbon onderdelen, tot 21 inch Vossen wielen en een aanpasbare ophanging. De carbon onderdelen bestaan onder andere uit een nieuwe voorklep, spiegels en een mini spoiler onder de reeds bestaande achtervleugel.

Uitlaatsysteem

De 5.2 liter tiencilinder werd ongemoeid gelaten. Want, vonden ze bij Novitec, 640 pk is wel genoeg. Ze konden het niet laten er een nieuw uitlaatsysteem te monteren, waardoor de soundtrack nog een stuk beter naar voren komt. Novitec kennende kan dit voor suizende oren stoppen als je er vlak naast staat. Gepaste afstand houden dus, mocht je deze auto in echt ontmoeten.

Een extra optie voor het uitlaatsysteem is dat je deze kunt krijgen met verguld gouden onderdelen. Van de verschillende beschikbare uitlaatsystemen moet je dan kiezen voor de INCONEL variant.

Bijkomend voordeel van het vergulde goud is dat dit beter de uitlaat op een lagere temperatuur weet te houden. Handig voor het revven bij de McDonald’s als het motorgedeelte loeiheet wordt.

De Tecnica is één van de laatste modelvarianten van de Lamborghini Huracan. Het model dat al eeuwen lijkt mee te gaan is er tig varianten, waaronder een bizarre offroader onder de naam Sterrato. Met de subtiele modificaties is de Novitec Huracan Tecnica de beste Lamborghini van het moment. Concurrentie is er weinig: de Aventador is uit productie en de Urus.. tja.