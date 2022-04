Gelekt: dit is de Lamborghini Huracán Tecnica

Lamborghini is nog niet klaar met de Huracán. Hier is de volgende stap in de evolutie.

Als Porsche of Ferrari een model een grondige facelift geeft, noemen ze dat gewoon een nieuwe generatie. De Ferrari F8 Tributo is bijvoorbeeld de kleinzoon van de 458 Italia, maar in de basis is het nog steeds dezelfde auto. Dat is ook duidelijk te zien aan de daklijn en de proporties.

Tweede ‘facelift’

Lamborghini bewandelt een andere weg. Zij ontwikkelen ook auto’s door, maar blijven gewoon dezelfde naam hanteren. Een Huracán blijft gewoon een Huracán heten, ook al wordt de auto flink gemoderniseerd. Na de Huracán EVO krijgt dit model nu voor de tweede keer een stevige facelift. Hoewel facelift misschien niet het juist woord is. Maar daar komen we zo op.

Huracán Tecnica

Twee plaatjes van de nieuwste Lambo zijn al voortijdig op het internet beland, onder andere via Instagram. Deze auto wordt geen Huracán EVO 2 gedoopt, maar Huracán Tecnica. Dit had een man in een regenjas ons in januari al toegefluisterd, maar nu hebben we dus bevestiging.

Poor man’s Sián

De voorkant van de Huracán Tecnica is qua design duidelijk geïnspireerd op de Sián. Oneerbiedig gezegd zou je het een ‘poor mans Sián’ kunnen noemen. Bij een facelift worden meestal alleen de voor- en achterkant aangepakt, maar bij de Tecnica is ook het zijaanzicht anders. In de C-stijl zien we wat invloeden van de Essenza SCV12.

Nieuwe generatie

Hoe de kont eruitziet weten we helaas nog niet, maar het wordt ongetwijfeld een dikke kont. We kunnen alvast een vaste spoiler ontwaren. Bij wijze van teaser heeft Lamborghini ook de motorafdekking al laten zien. Al met al zijn er aardig wat uiterlijke verschillen. Als het een Ferrari was geweest, hadden ze deze auto zeker tot een nieuwe generatie gebombardeerd.

Wilde stier

We hebben uit betrouwbare bron vernomen dat de Tecnica evenveel morgen heeft als de Huracán EVO. Dan hebben we het over 640 pk. Toch is er een belangrijk verschil: de Huracán EVO heeft vierwielaandrijving, de Tecnica zal het volledige vermogen naar achteren sturen. Dat wordt dus een wilde stier.

Naast elkaar

Het schijnt overigens dat Lamborghini de EVO RWD nog gewoon blijft leveren. Deze heeft iets minder vermogen, namelijk 610 pk. De EVO en de Tecnica blijven dus naast elkaar bestaan. In die zin is het dus eigenlijk geen facelift, maar een extra hete versie. Maar wel eentje die er bijna uitziet alsof het de opvolger van de Huracán is.

Officiële onthulling

We hoeven niet lang te wachten op onthulling van de complete Huracán Tecnica. Dat is namelijk morgen al.