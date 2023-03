Hogere energiekosten zit overstap naar elektrische auto in de weg

De overstap naar een elektrische auto is niet zo vanzelfsprekend.

Als leaserijder overstappen op een EV is min of meer omdat er weinig anders mogelijk is. Als particulier heb je nog wel zelf de vrije keuze, maar men staat nog niet te popelen om elektrisch te gaan rijden. Ten eerste is de aanschaf van een EV een stuk hoger in vergelijking met een vergelijkbare auto met een verbrandingsmotor. En dan zijn er nog de laadkosten, die door hogere kosten voor elektriciteit enorm is toegenomen.

Hoge energiekosten vormen drempel

Juist die hogere kosten voor elektrisch rijden vormen nu een drempel voor vier op de tien Nederlanders (41%) om de overstap te maken. Dat blijkt uit een onderzoek van Pricewise, in samenwerking met onafhankelijk veldwerkbureau Panel Inzicht, onder 1.000 respondenten. Toch zegt een groot deel (44%) te overwegen om binnen vijf jaar de overstap te maken naar een elektrische auto. 18% geeft aan dit al binnen één jaar te overwegen.

Een nieuwe EV zit er voor het meerendeel niet in. Met aanschafprijzen van 30.000 euro of meer voor een al niet te deftig model is een nieuwe EV onbereikbaar. Men is op de tweedehandsmarkt aangewezen. Deelnemers aan dit onderzoek gaven aan als eerste een elektrische auto als occasion aan te schaffen, mochten ze de overstap maken.

Overstap elektrische auto

De hoge aanschafprijs en de hoge energieprijzen zijn niet de enige factoren die een nadelig effect hebben op de transitie naar elektrisch. Ook het feit dat een EV doorgaans duurder is in de autoverzekering helpt niet mee, zegt Hans de Kok, directeur van Pricewise.

Aanbod

Om die Nederlander in een EV te krijgen moet het aanbod gebruikte elektrische auto’s nog flink gaan toenemen. Die markt is nu nog heel jong. Daardoor liggen de aanschafprijzen nog altijd hoog. De elektrische auto subsidie op een occasion is ook vaak een schijntje in vergelijking met een aanschafprijs. Dat gaat het verschil dus niet maken. Pas over een paar jaar zal het aanbod flink gegroeid zijn, met ook meer betaalbare opties voor consumenten.