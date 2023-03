Hyundai Kona Electric: richting 500 km rijbereik en briljant interieur

Hyundai heeft de specificaties van de nieuwe Kona Electric bekendgemaakt.

Het is je vast niet ontgaan dat er een nieuwe Kona is. Met zijn uitgesproken uiterlijk is het een ware revolutie op de eerste generatie Kona. Natuurlijk verschijnt er ook weer een volledig elektrische variant van de crossover. De vorige was, mede door aantrekkelijke bijtelling, een hit in Nederland. Gaat deze nieuwe voor eenzelfde succes zorgen?

Naast aantrekkelijke bijtelling waren de prima specificaties ook een belangrijke factor die hebben bijgedragen aan het succes van de Hyundai Kona Electric. Ook met deze tweede generatie zetten de Koreanen lekker door. De nieuwe Kona Electric heeft een geschatte elektrische actieradius van 490 kilometer volgens de WLTP-norm. Dat is met de grotere 65,4 kWh batterij en een elektromotor van 160 kW. Er komt ook een instapper met een kleinere 48,5 kWh accu. Dan blijft er nog 342 kilometer WLTP over van de actieradius.

Het opladen van de elektrische auto van 10 tot 80 procent is in 41 minuten voltooid via een snellader. In het persbericht staat dan weer niet aangeven met hoeveel kW je kunt snelladen. Hopelijk komt Hyundai snel met meer duidelijkheid hierover. Doorgaans zit het snelladen wel snor bij de Koreanen, dat hebben we met de Hyundai IONIQ 5 en de Kia EV6 kunnen zien.

Over die twee andere EV’s gesproken. Ook de nieuwe Hyundai Kona Electric is uitgerust met Vehicle-to-Load-functie (V2L). Daarmee kun je aan de hand van een adapter andere elektrische apparaten, zoals een laptop of een elektrische fiets, opladen. Deze feature heeft een maximum vermogen van 3,6 kW.

Interieur: fysieke knoppen!

Niet alleen het exterieur, maar ook het interieur heeft een flinke stap gezet. Er is 77 mm meer beenruimte en 11 mm meer hoofdruimte op de tweede zitrij door de 60 mm langere wielbasis. De bestuurder kijkt naar twee geïntegreerde schermen van elk 12.3 inch groot. Waar veel mensen blij van gaan worden is dat Hyundai er voor heeft gekozen om veel fysieke knoppen in het interieur te plaatsen. Zo hoef je niet door ellenlange menu’s te scrollen om bijvoorbeeld de stoelverwarming in te schakelen. Chapeau Hyundai, deze ‘ouderwetse’ aanpak willen we bij meer merken zien!

Marktlancering

De nieuwe Hyundai Kona verschijnt later dit jaar op de markt. Hier in Europa komt de crossover als Electric (volledig elektrisch), Hybrid (hybride-elektrisch) en als Mild-Hybrid (mild hybride) beschikbaar. Prijzen en meer informatie volgen in een later stadium.