Oei, Rotterdam is de nummer 9 van Europa qua verkeersdrukte

Rotterdam is de drukste stad van Nederland qua verkeer en doet ook internationaal goed mee.

Je dacht misschien dat Amsterdam dé stad is die je moet mijden met de auto, maar nee, dat is Rotterdam. Op het Global Traffic Scorecard 2024 heeft 010 namelijk de twijfelachtige eer om het hoogst te scoren van alle Nederlandse steden.

Van alle steden wereldwijd neemt Rotterdam een 26ste positie in en als we inzoomen op Europa staat de Parel aan de Maas zelfs op nummer 8. De gemiddelde automobilist staat in Rotterdam 63 uur in de file op jaarbasis. Dat zijn dus 63 uur van je leven die je nooit meer terugkrijgt.

Uiteraard is Rotterdam niet de enige Nederlandse stad in de lijst. Utrecht zien we terug op plek 36 en Amsterdam komen we verrassend genoeg pas op plek 39 tegen. Daar is men op jaarbasis 55 uur kwijt in de verkeersdrukte.

Waar je écht niet wil zijn met de auto is Istanboel, want die staat wereldwijd op nummer 1. Daar staan ze op jaarbasis gemiddeld 105 uur te tüteren. New York en Chicago volgen op nummer 2 en 3.

Onze zuiderburen verdienen ook nog een eervolle vermelding, want Brussel staat op plek 18. Daar is het nog een stuk dramatischer dan in Rotterdam dus. De Duitsers hebben de zaken beter op orde, want we komen op plek 33 pas voor het eerst een Duitse stad tegen (Berlijn).

Hieronder de top 10 met drukste steden van Europa:

Istanboel: 101 uur Londen: 101 uur Parijs: 97 uur Dublin: 81 uur Rome: 71 uur Brussel: 74 uur Warschau: 70 uur Milaan: 64 uur Rotterdam: 63 uur Praag: 64 uur

De oplettende lezer zal zien dat het aantal uur vertraging niet helemaal correspondeert met de volgorde, maar dat komt omdat er nog meer factoren meegewogen zijn.

Bron: Inrix

Foto: Porsche 918 op het Weena in Rotterdam