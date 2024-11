Rotterdam heeft overlastgevende auto’s niet onder controle

Al jaren rijden gasten met luide uitlaten door het centrum van Rotterdam, de gemeente krijgt er geen grip op.

Bepaalde straten sluiten in de zomer, campagnes om het probleem onder de aandacht te brengen, microfoons om decibellen te meten. Al jaren verzint Rotterdam allerlei manieren om overlast van snel optrekkende auto’s en knallende uitlaten aan te pakken. Nog altijd zonder resultaat, want ieder weekend met mooi weer is het raak.

Overlast in Rotterdam

Inwoners van de stad klagen al jaren steen en been over het probleem. Met name in het centrum is het moeilijk in slaap vallen als weer zo’n malloot met een AMG launch control doet in je wijk. De Telegraaf sprak met betrokkenen om het probleem verder uit te diepen in de wijk De Esch aan de Nieuwe Maas

In het interview komt onder meer een operationeel specialist bij de politie aan het woord. Er worden onder meer brieven gestuurd naar eigenaren van auto’s op basis van het kenteken. Maar goed, zeg nu zelf. Een brief met de oproep om weg te blijven zal weinig indruk maken, toch? Helaas heeft oom agent niet genoeg autoriteit in Nederland dat een envelop met het logo van de politie in de brievenbus enige indruk maakt.

Bovendien gaat het niet altijd om auto’s die daadwerkelijk in bezit zijn. Huurauto’s zijn ook populair. Even in het weekend net doen of je het mannetje (of vrouwtje?) bent. De gemeente verzint samen met politie de ene na de andere maatregel. Een voorbeeld is het inzetten van grote plantenbakken en betonnen stootbanden. Hard door een straat accelereren is daardoor niet langer mogelijk.

Daarnaast is het moeilijk voor de politie om het probleem aan te pakken. Een harde acceleratie of een revvende auto kan enkel bestraft worden als een agent het op heterdaad ziet gebeuren. Maar de kleppen in de uitlaat gaan spontaan dicht bij het zien van een politiebusje.

Het interview laat zien dat het probleem zich niet alleen concentreert in het centrum. De overlast gaat verder in woonwijken, zoals De Esch. De grootste overlast ervaart men van donderdag tot en met zondag, soms tot half vijf in de ochtend.

Het is één van de grootste problemen waar de gemeente Rotterdam mee te maken heeft. Elk jaar in een terugkerende vorm, met name op zomeravonden. De oplossing voor de overlast in Rotterdam? Die is er nog steeds niet.