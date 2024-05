Rotterdam volgt Amsterdam: 115 wegen naar 30 km/u

Op de snelweg mogen we straks weer harder, maar in Rotterdam moet je juist vaart minderen.

Onze hoofdstad geldt als een lichtend voorbeeld voor de rest van Nederland. Als zij 30 km/u invoeren kun je er dus op wachten dat er meer steden volgen. Omdat de invoering in Amsterdam een daverend succes is, gaat nu ook Rotterdam naar 30 km/u.

Nu is dat geen nieuw idee. Al in 2020 schreven we over deze plannen, afkomstig van – je verwacht het niet – GroenLinks. Het wordt nu echter heel concreet: de gemeente Rotterdam maakt bekend welke wegen er allemaal naar 30 km/u gaan.

Het gaat om 115 extra straten, naast de straten waar je nu al niet harder dan 30 mag (wat meer dan de helft is). Dat zijn er een beetje teveel om op te noemen, dus we verwijzen voor het overzicht graag naar de website van de gemeente Rotterdam. Gelukkig gaat Rotterdam nog niet zo ver als Amsterdam en mag je op de doorgaande wegen nog wel gewoon 50 km/u.

De voornaamste reden die wordt aangevoerd is natuurlijk de veiligheid. Met 30 km/u moet je echt heel erg niet opletten wil je iemand doodrijden. Uiteraard wordt ook geluidsoverlast er weer bij gehaald. 30 km/u maakt toch weer minder herrie dan 50 km/u. Tenzij je al revvend over de Meent rijdt natuurlijk…

De invoering van 30 km/u zal volgend jaar plaatsvinden. Uiteraard zullen er de nodige borden geplaatst worden. Daarnaast komen er extra hoge drempels en zullen er witte strepen toegevoegd of juist weggehaald worden. Want zowel het toevoegen als het weghalen van een witte streep schijnt ervoor te zorgen dat mensen langzamer rijden.

Foto: de Chiron van Perridon in Rotterdam, gespot door @porschespotter