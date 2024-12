Blijf weg uit Rotterdam! Ik herhaal: blijf weg uit Rotterdam!

Let op! Dit weekeinde gaat er van alles dicht in en rond Rotterdam. Kortom, blijf weg uit Rotterdam, vanwege alle werkzaamheden.

Dit weekeinde zijn er weer de nodige wegwerkzaamheden. Zo ook bij Rotterdam, waar Rijkswaterstaat aan de slag gaat met de A16. Daardoor is de Van Brienenoordbrug gedeeltelijk dicht, maar ook het Terbregseplein is daardoor deels afgesloten.

Bij het Terbregseplein is alles richting de A20 afgesloten. Zowel links naar Rotterdam, als rechts naar Capelle en Gouda. De Van Brienenoordbrug is dicht vanaf het knooppunt Ridderkerk, zo lezen we bij RTV Rijnmond.

Verbinding A16 en A13

De weekendafsluiting is onderdeel van de werkzaamheden om het nieuwe stuk A16 dat de bestaande A16 met de A13 moet gaan verbinden. Het Hoofdwegviaduct moest worden vervangen bleek uit vooronderzoek en dat gebeurt in delen.

Omrijden voor werkzaamheden Rotterdam

Wil je naar het noorden, dan moet je al vanaf Breda een andere route kiezen. Je rijdt dan via de A59 richting de Maasstad. Een alternatief is om bij Dordrecht te kiezen voor de A15 als je richting Utrecht wil.

Wil je snel voorbij Rotjeknor richting Den Haag of 020, dan moet je over de ring Zuid, A15 en de A4, door de Beneluxtunnel. Voor het lokale verkeer is er een andere uitzondering. Die kunnen via het IJsselmondseplein en de oprit Feijenoord via een rijstrook van de parallelbaan de Van Brienenoordbrug over en direct na de brug er weer af.

De opritten vanaf het Kralingseplein en Kralingen in de richting van het noorden zijn ook afgesloten.

Blijf weg uit Rotterdam! Zeker op zondag!

Zondag kan het nog een graadje erger, want dan vindt in de middag de Bruggenloop plaats. Je moet dan eigenlijk helemaal rond rijden zodat je vanuit het noorden naar het zuiden rijdt over de ring en dan kun je gewoon over de Van Brienenoordbrug. Eraf bij de Kuip.

Maar ja, zeker ook op de terugweg ben je niet de enige die naar huis wil. Een perfect recept voor een verkeersinfarct dus. De wegafsluiting is vanaf vrijdagavond 6 december 20.00 uur tot maandagochtend 9 december 06.00 uur. Kortom, blijf dit weekeinde weg uit Rotterdam, ik herhaal, blijf weg uit Rotterdam.