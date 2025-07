Oeps: Porsche ter waarde van miljoenen flikkert van trailer

De vrachtwagenchauffeur was iets vergeten…

Je gaat soms al zweten als je ernaar kijkt: het op- en afladen van peperdure auto’s op trailers. Een klein foutje kan heel duur uitpakken. Als je bijvoorbeeld vergeet de auto goed vast te zetten. Dit gebeurde bij een bijzondere Porsche 911.

Een zekere John Clay Wolfe deelt de bovenstaande foto op Instagram. Uit het bijschrift blijkt dat de vrachtwagenchauffeur was vergeten om de wielen vast te zetten. We weten niet hoe de auto vervolgens half tegen een openstaande klep is beland, maar dat is in ieder geval de eindstand.

Wat dit foutje extra pijnlijk maakt is het feit dat dit niet zomaar een 911 is. Dit is een originele Ruf CTR, a.k.a. een Yellowbird. Dat is ongeveer de laatste Porsche die je van een trailer wil laten flikkeren. De huidige marktwaarde ligt rond de 4 miljoen euro. Niet verkeerd voor een getunede auto…

Oké, getunede auto mogen we natuurlijk niet zeggen, want Ruf heeft eigen chassisnummers. Bovendien zijn een deel van de Yellowbirds geen omgebouwde Porsches, maar auto’s die vanaf een kaal chassis opgebouwd zijn. Met zijn 469 pk sterke 3,4 liter zescilinder was het destijds de snelste auto ter wereld. Maar dat wist je waarschijnlijk al.

Deze specifieke Yellowbird verblijft in de VS, maar had een reisje naar de Ruf-fabriek gemaakt om overgespoten te worden in zwart. We weten niet wat de originele kleur was (Yellowbirds zijn niet per definitie geel), maar we vinden het toch een beetje zonde.

Hoe dan ook, de Yellowbird keerde gespoten en wel terug naar San Francisco en toen gebeurde dit. De auto kan dus meteen weer retour naar Duitsland om opgeknapt te worden. De schade lijkt mee te vallen, maar bij dit soort auto’s moet alles perfect zijn.

Foto: @johnclaywolfeshow op Instagram