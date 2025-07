Citroën C5 Aircross heeft een prijs (en die is scherp)

Is de nieuwe C5 Aircross goedkoop? Nee. Is ‘ie goedkoper dan de concurrentie? Ja.

Citroën biedt met de ë-C3 en de C3 Aircross scherp geprijsde auto’s aan. Dat heeft ook een reden: ze zijn gebaseerd op het goedkope Smart Car Platform. Dat geldt NIET voor de nieuwe C5 Aircross. Hoe zit het met de prijsstelling van die auto?

Dat kunnen we verklappen, want de nieuwkomer is nu in de configurator verschenen. Even voor de context: de C5 Aircross staat op het STLA Medium-platform en is een zustermodel van de Peugeot 3008/5008 en de Opel Grandland.

De nieuwe C5 Aircross is verkrijgbaar vanaf €37.990. Voor dat bedrag krijg je de mild hybrid met 140 pk. Voor €39.490 heb je de volledig elektrische ë-C5 Aircross met 210 pk. Dat scheelt maar €1.500. De EV heeft 520 kilometer range. Als je dat te karig vindt: later volgt er nog een versie met 700 kilometer range.

Als we deze prijzen vergelijken met de Opel- en Peugeot-equivalenten blijkt de Citroën de goedkoopste van de drie te zijn. De instapper is zo’n €1.500 goedkoper dan de Grandland en ruim €4.000 goedkoper dan de 3008. Terwijl de 3008 kleiner is, mind you. Ook de EV is ruim €4.000 goedkoper dan een gelijkwaardige elektrische Opel.

Goed, nu kijken we alleen naar Stellantis, maar er zijn natuurlijk nog veel meer kapers op de kust. We zetten een paar rivalen op een rij in het druk bevochten segment van de elektrische crossovers:

Citroën ë-C5 Aircross (210 pk, 520 km range): €39.490

Volkswagen ID.4 52 kWh (170 pk, 357 km range): €39.990

Skoda Enyaq 63 kWh (204 pk, 433 km range): €42.990

Hyundai Ioniq 5 63 kWh (170 pk, 440 km range): €43.995

Opel Grandland Electric (213 pk, 520 km range): €43.999

Tesla Model Y RWD (299 pk, 500 km range): €45.990

Toyota bZ4X 2WD (204 pk, 514 km): €45.995

Uit dit rijtje is de C5 Aircross nog steeds de goedkoopste. Terwijl de Citroën meer vermogen én meer range heeft dan de meeste auto’s uit dit lijstje. De C5 Aircross is dus een goede deal, we kunnen niet anders concluderen. Terwijl de auto niet eens op het Smart Car-platform staat.