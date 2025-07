Red het milieu: Bentley Continental GTC #test

Geen muesli-auto, wel een hybride, de Bentley Contintental GTC was geen straf om te testen.

Het is een uniek concept, wat niet direct wil zeggen dat het een goed idee is. Waar ik het over heb: de Bentley Continental GTC is tegenwoordig een plug-in hybride. Een cabrio met een stekker dus, die zagen we nog maar weinig.

Als fabrikanten hun cabriolet wél van een stekker voorzagen, leidde dat tot best leuke auto’s. De MINI Electric Cabriolet was veel te duur, maar wel leuk om te rijden. De Tesla Roadster was wellicht veel te vroeg (en ook best duur), maar maakte wel de weg vrij voor de moderne elektrische auto.

De Continental GTC is ook duur, want hé het is een Bentley. Het lijkt me onwaarschijnlijk dat dit kanon van een cabrio voor een doorbraak in de automotive wereld gaat zorgen. Dus dan hopen we maar dat die een beetje leuk rijdt.

Ultra Performance Hybrid

Had ik al gemeld dat de Continental GTC geen muesli-auto is? Bentley laat geen twijfel over bestaan dat het een snel apparaat is: de term Ultra Performance Hybrid moet klanten over de streep trekken. En in Nederland helpt het dat je voor hybrides met hun lagere CO2-uitstoot wat minder belasting betaalt….

De technologie wordt gedeeld met Porsche, maar dat gaat de pret niet drukken. Het lithium-ion accupakket (400 volt) is 25,9 kWh groot, waarmee de GTC 81 km elektrisch kan rijden. Opladen duurt iets meer dan 2,5 uur via de 11 kW lader.

Het accupakket levert zijn sap af aan de 190pk/ 450 Nm sterke elektrische motor. Dat is voldoende om rustig te touren, maar daarmee wordt de naam Ultra Performance Hybrid nog niet echt waar gemaakt. Gelukkig is er ook een V8, een best dikke V8.

De 4.0 twinturbo V8 heeft twee monoscroll exemplaren, die zijn eenvoudiger en kunnen beter tegen hitte, wat weer goed is voor de emissies. Het traditionele nadeel van monoscroll turbo’s is dat ze onder in het toerengebied minder leuk meedoen. Dat is het fijne van elektromotoren, die hebben van nul toeren al het maximale koppel. Probleem opgelost dus. De 4.0 V8 levert in deze configuratie een gezonde 600pk en 800Nm.

De wind in je haren

Je hoeft niet heel goed te kunnen rekenen om te bepalen dat de Bentley Continental GTC plenty vermogen en koppel heeft. Met het snelheidspotentieel zit het daarmee ook wel goed….

Totaal is er 1.000 Nm beschikbaar en 782 pk. En ja dat is genoeg, meer dan genoeg. De sprint naar de 100 doet de Continental GTC in 3.4s en daarna houdt het nog heel lang niet op.

Op tussensprints toont de hele aandrijflijn waarom zo’n Ultra Performance Hybrid een fijn idee is. De elektromotor levert direct zijn koppel, de achttraps automaat schakelt bliksemsnel de correcte versnelling in, waarna de turbo’s zich met lucht vullen en de V8 tot grote hoogtes opzweept. De acceleratie blijft eindeloos doorgaan, alleen een lege tank (of flauwe politieagenten) kunnen roet in het eten gooien.

Een stoffen dak en accu’s

Mocht je graag veel bagage meenemen, zoek dan nog even verder. De Bentley Continental GTC is een forse auto, maar de bagageruimte is het zeker niet. En al helemaal niet als je de laadkabel en 230 volt lader wilt meenemen. Dan maar wat vaker tanken, want je wilt er wel een beetje chique bijlopen als je uitstapt.

Het rijgedrag is subliem met dank aan heel veel technologie die het gewicht in toom houdt. Het Bentley Performance Active Chassis wordt gecombineerd met Bentley Dynamic Ride en schokdempers met twee kleppen, rebound en compressie worden separaat geregeld. Relaxed cruisen kan, maar gooien en smijten laat de Continental GTC ook toe.

Duik een bocht in, gebruik de reuzenkracht van de hybride aandrijflijn en je merkt dat de Continental GTC de neiging heeft om de voorwielen te schuiven. Zoals de F1-coureurs nu regelmatig roepen: dan wil de Bentley cabriolet niet roteren.

Pak je het katje stevig in zijn nekvel dan gaat het een stuk beter. Wees agressief, smijt de Continental GTC de bocht in, dan gaat het beter. In plaats van te ruim en te langzaam de bocht uit, duikt de neus naar binnen en kan je vroeger op het gas. Heerlijk, maar ook wel apart dat je dat met rustiger rijden niet voor elkaar krijgt.

Conclusie Bentley Continental GTC rijtest

Een tonnetje of drie/ vier, afhankelijk van de specificatie. Het is echt veel geld, maar de Continental GTC is zo’n heerlijke cabrio.

In de perfecte two-car garage staat natuurlijk ook nog een auto met meer ruimte: waarom dan niet de Bentley Flying Spur?