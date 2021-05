Oettinger Golf 8 GTI is keurig en subtiel. Huh? - Autoblog.nl

De Oettinger Golf 8 GTI zet je niet in vuur vlam, maar is keurig subtiel.

Onlangs hadden we het op de redactie over de ‘oude’ en ‘originele’ tuners. De helft lijkt inmiddels weggevaagd te zijn van de aardbodem. Natuurlijk zijn ABT Sportsline, AC Schnitzer en Brabus er nog. Maar van een hele hoop oude bekende namen horen we nauwelijks meer iets de laatste tijd.

Een van die namen is de Duitse tuner Oettinger. Net als ABT had Oettinger altijd een linkje met Volkswagen en producten uit het complete portfolio van het concern. Oettinger was een van de eerste tuners met een 16-kleps kop voor de Golf I GTI en in de jaren ’90 vierden ze hun hoogtijdagen.

Wapenfeiten

Vandaag zien we de Oettinger Golf 8 GTI. De laatste paar wapenfeiten van Oettinger waren gebaseerd op de Golf 7 GTI, dus op zich een logische stap. Nu hebben we al wat getunede Golf 8 GTI’s voorbij zien komen, dus het is goed dat we nu Oettinger ook tot dat rijtje kunnen rekenen. Helaas hebben ze niets aan de motor gedaan. Inderdaad, je hebt nog steeds 245 pk en 370 Nm.

Wat hebben ze dan wel gedaan? Met name subtiele uiterlijke wijzigingen. Kijk maar eens naar de voorzijde, daar zie je een nieuwe front-splitter. Aan de achterkant zijn er meerdere wijzigingen. We zien bij de onderzijde een nieuwe ‘diffuser’. Aan de bovenkant vinden we een relatief heftige spoiler. Het schijnen wel toponderdelen te zijn in ‘OEM’-kwaliteit die perfect passen. Dus deze voldoen aan alle strenge VW-eisen. Sterker nog, de Oettinger Golf 8 GTI-onderdelen kun je op sommige markten binnenkort bestellen via de VW-accessoiregids.

Oettinger Golf 8 GTI verlaging

Er is gelukkig meer gedaan dan extra tupperware. De velgen zijn 19 inch in diameter en 7,5 inch in breedte. Die komen ook uit de VW-accessoiregids (en zijn dus níet van Oettinger). Oettinger heeft wél de verlagingsveren gemonteerd. Die komen bij de firma van H&R Federn vandaan. Veel tuners maken gebruik van H&R verensets of schroefsets, overigens.

Dit zijn de onderdelen tot nu toe. Oettinger heeft al aangekondigd dat ze ook upgrades in petto hebben voor de Golf R. Hopelijk zijn die iets heftiger dan we zien op deze Oettinger Golf 8 GTI. Aan de andere kant: meestal verwijten we tuners ervan dat ze (veel) te ver zijn gegaan. Wat dat betreft is dit een keurige aangepaste Golf.

De onderdelen zijn per direct bij Oettinger te bestellen.