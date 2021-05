Wiel van Bottas zit nú nog steeds vast - Autoblog.nl

Het wiel van Bottas zijn auto zit er gewoon nog steeds aan de W12 vast.

Gisteren was de GP van Monaco er weer. Er werden 78 rondjes gereden door het prinsdom met aan het einde een Nederlandse winnaar. Dat kwam omdat deze Nederlander (geboren in België en woonachtig in Monaco) de eerste bocht vooraan reed en werkelijk foutloos reed.

Datzelfde gold ook voor Valtteri Bottas eigenlijk. De Fin begon het Formule 1-weekend niet al te best. Net als Hamilton had Valtteri de grootste moeite om zijn banden te laten ‘werken’. Uiteindelijk lukte het Bottas wél op zaterdag. Natuurlijk, Leclerc en Verstappen leken om pole te strijden, maar vergeet niet dat de tijden van Bottas slechts een paar duizenden afweken. Dat is een nano-seconde van het gas omdat er een andere F1-auto aan de kant gaat voor je.

Wiel van Bottas

Enfin, ook de race voor Bottas liep uit op een deceptie. Bij de pitstop lukte het de monteur niet om het wiel los te draaien. De monteur probeerde het enkele keren tijdens de pitstop, maar met elke poging draaide hij de naaf verder en verder kapot. Nu hebben we mailbox vol zitten met vragen over het wiel: is dat al los?

Nou, nee! Het wiel zit nog steeds op de Mercedes W12 van Bottas. Dat meldt James Alisson.

We kregen het wiel er niet af. De auto stond de hele tijd in de garage met een wielhouder eronder. Hij moet van de grond afstaan. Dan moeten we met een Dremel door de restanten van de naaf boren en dan pas kan het wiel eraf. We zullen dit doen bij de fabriek. James Allison, CTO Mercedes-AMG Petronas







Kalm

Ondanks alle consternatie en wéér pech, bleef Bottas zeer kalm. Hij rekende eerst erop dat zijn pitstop vertraagd was en hij een paar plaatsen zou verliezen aan Sainz en Norris. Lewis Hamilton daarentegen was zéér kritisch op zijn team. Zowel over de boordradio als in de interviews was hij er niet van gediend dat het een keer tegenzat.

