Officieel: Volkswagen Golf GTI Clubsport 45 - Autoblog.nl

Na wat korrelige plaatjes is het tijd voor Volkswagens officiële aankondiging van de Golf GTI Clubsport 45.

Het is inmiddels een vijfjaarlijkse traditie van Volkswagen. In 1996 was de eerste GTI die een Anniversary Edition kreeg, nu is de zesde Golf GTI aan de beurt. Volkswagen noemt deze bolide de Golf GTI Clubsport 45. Het is dus niet zomaar een GTI, maar een Clubsport. Nét iets meer vermogen, grotere remmen en een aangepast onderstel in vergelijking met een normale GTI.

Heeft deze Clubsport GTI 45 dan nóg meer vermogen? Nee, dat niet. Want waar Volkswagen bij voorgaande speciale Golfjes nog wel eens onder de motorkap wilde spelen, hebben ze zich daar deze keer nauwelijks mee bemoeid. Wél aan de uitlaat. De originele uitlaat hebben ze namelijk weggegooid. In plaats daarvan hebben ze een Akrapovič-sportuitlaat onder de Golf GTI Clubsport 45 geschroefd. Je zal met deze Golf ook iets rapper kunnen gaan dan andere Clubsports. De 45 heeft namelijk geen gelimiteerde topsnelheid van 250 km/u.

Het is een Anniversary-model, dus verwacht je ook minstens één hoedtik naar het verleden. Dat is bij dit model vooral het zwarte dak en de zwarte achterspoiler, schrijft Volkswagen. Dat moet verwijzen naar de brede zwarte lijst om de achterruit van een eerste generatie Golf GTI. Laten we het maar een héle subtiele hoedtik noemen…

Andere extraatjes zijn het standaard Race-pakket waardoor je onder meer 19″-grote Scottsdale-velgen krijgt. Deze zijn in het zwart en hebben een dunne rode rand. Ook zien we race- en 45-stickers bij de deuren . Volgens Volkswagen moeten we dit ook op de achterklep zien, al is dit op de meegeleverde foto’s niet zichtbaar. Het enige nieuws in het interieur zien we op het stuur. Daar staat onderin het cijfer 45 afgebeeld.

Volkswagen start de verkoop in ‘bepaalde Europese landen’ op 1 maart. De fabrikant geeft een Duitse prijs van 47.790 euro mee. Dit is 6525 euro meer dan een instap-Clubsport daar kost.