Zó komt de nieuwe Honda Civic bij de dealer te staan - Autoblog.nl

Honda deelt het eerste officiële beeld van de nieuwe Civic sedan!

Toch vervelend, als je naar een grote onthulling toe aan het werken bent en voortijdig iemand het gras voor je voeten wegmaait. Het gebeurde Honda min of meer, ook al deden ze zelf ook mee met de vroegtijdige onthulling van de nieuwe Civic.

Geen geheim

Het zit namelijk zo: Honda gaat dit jaar de Civic (FK/FC) van een opvolger voorzien. Een belangrijke naam voor het merk, bovendien een auto die wereldwijd moet scoren. Letterlijk en figuurlijk de Golf van Honda. Eind vorig jaar kregen we daar al een voorproefje van. Toen was het een prototype en gingen de ‘ruige randjes’ (voor zover die er waren) er nog af.

Een flitsend oranje kleurtje en een donkere setting laten de scène erg cool ogen, in de dealers gaat het een iets ander verhaal worden. Dat bleek: in maart 2021 lekte de auto door foto’s bij de typegoedkeuring in China. Let wel: dit ging om het Chinese model.

Goed, het moge duidelijk zijn dat de officiële Civic er gewoon zo uit gaat zien. Honda laat ons niet langer in spanning en trekt zelf het doek van de nieuwe Civic.

2022 Honda Civic Sedan

Dít is dus de nieuwe Honda Civic in sedanvorm! De auto moet in modeljaar 2022 (in de VS de tweede helft van 2021) de dealers gaan opleuken. In ‘normale’ vorm zijn er inderdaad wat ruige randjes af. Zo zijn er mistlampen toegevoegd en dat stuk is nu niet-glimmend plastic. Zwarte wielen worden half-grijze wielen en de spiegels zijn nu in de kleur van de auto.





Niet lelijk

Voor sommigen is het een verademing dat de nieuwe Honda Civic wat minder uitgesproken is. De vorige generatie was namelijk nogal een bijzonder ding. Veel kleine frutsels en details, grote koelgaten die allemaal nep waren, noem het maar op. Toegegeven, wat de auto het vreemdst maakte was de liftback-achtige achterkant van de hatchback, terwijl de sedan iets minder ongebruikelijk was.

Dat ga je dus niet meer vinden op de nieuwe Civic, zo lijkt het. Een braver ontwerp, wat voor de behoudende koper waarschijnlijk goed nieuws is. De auto wordt er wel wat minder uitgesproken van.

Volledige onthulling

Overigens duurt het nog even voordat de auto onthuld wordt. Waar zitten we dan nu naar te kijken? Naar één laatste ‘teaser’ voor de onthulling op 28 april. Dan zal alles duidelijk worden. Of dan ook gelijk de Europese versie en de hatchback te zien zijn, is niet bekend.