Herken jij het logo op deze Toyota Highlander? - Autoblog.nl

Nee, Suzuki gaat ‘m niet als PHEV hier verkopen: de voor ons nieuwe Toyota Highlander krijgt wel een ander nieuw logo.

Er is een nieuwe trend in Nederland: auto’s die we hier nog nooit of al jaren niet meer hebben gezien, die we nu ineens wél te zien krijgen. Wie had gedacht dat je hier ooit nog de Ford-dealer binnen kon lopen en de gigantische Explorer in je winkelmandje kan stoppen? Ook na het cancelen van de Toyota Camry hier leek het finito voor de grote sedan, maar hij is terug. Sowieso is Toyota bezig met oude namen van zolder halen. De Auris heet weer Corolla, bijvoorbeeld. En om even terug te komen op de Ford Explorer: Toyota zet ook hun Amerikaans georiënteerde Highlander voor het eerst hier in de prijslijsten. Het kan omdat al deze auto’s enkel met een hybridemotor worden geleverd.

Highlander

We hebben dus kennis mogen maken met de Toyota Highlander. In andere markten heet deze SUV trouwens Toyota Kluger. Dat is puur naamtechnisch, het is namelijk exact dezelfde auto. Dat is even belangrijk om te weten wanneer we een Toyota Kluger met een bijzonder logo zien.

Logo

De echte kenner weet al lang hoe het zit, maar we leggen het toch even uit. Het logo staat voor Crown. Met een ander logo denk je aan een submerk, maar het is de modelnaam.

Het gaat om een lange reeks luxe sedans en stationwagons van Toyota. Die heten dus Toyota Crown. Het gaat om sedans ter grootte van een BMW 5 Serie, maar dan met luxe insteek. Of snelle insteek, als het gaat om de Toyota Crown Athlete.

Het is niet helemaal duidelijk waarom de Crown een uniek logo heeft. Heden ten dage is het een historische knipoog, want de auto vertoont veel overeenkomsten met Toyota’s en Lexussen uit de hogere middenklasse. Mocht je ooit een Toyota-achtige auto met een wat vaag logo zien, dan weet je het bij deze.

Crown Kluger

De naam Crown heeft dus maar op één model gestaan die het elf generaties volhoudt. Toyota leent nu voor het eerst de badge uit aan een ander model. Dat is dus het logo op de mysterieuze Toyota Highlander: er komt voor het eerst een Toyota Crown SUV. De naam is Toyota Crown Kluger. Er is vroeg beeld door afbeeldingen bij de typegoedkeuring in China. Het Ministry of Industry and Information Technology (MIIT) in China checkt de auto’s vóór hun onthulling en wil nog wel eens de afbeeldingen alvast publiceren.

Voorop komt dus een aparte grille- en bumperpartij, terwijl achterop gewoon een Toyota-logo te zien is. Qua specificaties is het gewoon een Highlander/Kluger, al gaat het naar verluidt wel om iets minder pk in zowel de 2.5 hybride als de 3.5 V6. De Crown Kluger gaat inspelen op luxe, zo lijkt het. Een soort tussenstap tussen Lexus en Toyota.

Sedan exit?

Een geinige manier om een ‘merknaam’ uit te breiden, maar geruchtmatig is de Toyota Crown Kluger slecht nieuws voor sedanfanaten. De SUV op basis van de Toyota Highlander zou wel eens de vervanger kunnen zijn voor de Crown sedan. Toch wel jammer. (via Ministry of Industry and Informational Technology)