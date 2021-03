Kijk nou, het is de Audi Q4 e-tron! - Autoblog.nl

Voor het eerst heeft Audi de vormen van de Q4 e-tron naar buiten gebracht. Ook is het interieur te zien van de elektrische SUV.

Volkswagen heeft de ID.4. Skoda de Enyaq. Audi heeft straks de Q4 e-tron. Op het inmiddels welbekende MEB-platform zal deze nieuwe elektrische auto komen te staan. Het grootste verschil met de concerngenoten is dat er een enorm premium sausje is gegoten over de Q4 e-tron.

Het is pas het derde hoofdstuk in het e-tron verhaal van Audi. Het begon met de e-tron SUV, recent kwam daar de GT bij en nu is het de beurt aan de Q4. Het uiterlijk houden ze in Ingolstadt nog even geheim. Wel krijgen we de elektrische auto te zien in een opvallende en zeer drukke pyjama. Zo zijn de vormen van de Q4 alvast wel te zien.

Interieur

Gelukkig heeft Audi niet alleen een lading foto’s gebombardeerd van de Q4 e-tron. Er zijn ook details bekendgemaakt en het interieur is zelfs al volledig zichtbaar. Er zijn twee grote schermen in de auto te vinden. Het zijn er eigenlijk drie, want ook de climate control heeft zijn eigen kleine schermpje. Het infotainmentsysteem is optioneel zelfs 11.6-inch groot met een resolutie van 1.764 x 824. Niet eerder zat er zo’n groot scherm in een Audi. Op het stuurwiel zitten geen traditionele knoppen, maar schermpjes met aanraakgevoelige bediening.

Je hebt 520 liter aan bagageruimte achterin. Met de achterbank plat kun je maximaal 1.490 liter kwijt. Een belangrijke attractie van de Q4 e-tron is een head-up display met augmented reality (AR). Uiteraard is dat optioneel. Het systeem kan content tot een lengte van maximaal 10 meter voor zich uit projecteren. Denk bijvoorbeeld aan een virtuele navigatiepijl voor de opkomende bocht naar rechts. Audi belooft dat het niet afleidend of verwarrend zal zijn voor de bestuurder. Uiteindelijk is het even afwachten of het inderdaad zo briljant werkt als Audi ons wil doen geloven.

Exterieur

De Audi Q4 e-tron is 4,59 meter lang, 1,86 meter breed en 1,61 meter hoog. De wielbasis bedraagt 2,76 meter. Door de camouflage heen kunnen we geen schokkende dingen ontdekken in het ontwerp. Neem de e-tron SUV en dan een maatje kleiner. Diverse elementen van de grotere SUV, zoals de doorlopende achterlichten, neemt de Q4 ook mee.

Audi Q4 e-tron onthulling

Deze pre-kennismaking is nog niet de officiële onthulling. De presentatie van de Q4 e-tron volgt pas op een later moment. Er is nog niets bekendgemaakt over de aandrijflijn, het laden en een prijs. Met dit voorproefje wil Audi vast de e-tron liefhebber lekker maken.