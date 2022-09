OFFICIEEL! Dit is de nieuwe Ferrari Purosanque

Na honderdduizend teasers en andere gelekte plaatjes is de Ferrari Purosanque nu eindelijk officieel!

Als Enzo Ferrari had geweten dat het merk dat zijn naam draagt ooit een SUV zou gaan amken, had hij zich omgedraaid in zijn graf. Ferrari maakt namelijk geen gezinswagens, zeker niet die hoger op hun poten staan. Maar toch is die nu eindelijk officieel gepresenteerd, na jaren van lekken en geruchten.

Dat wisten de medewerkers van Ferrari ongetwijfeld ook, vandaar dat ze hun nieuwste creatie de Purosanque hebben genoemd. Dat is Italiaans voor ‘Volbloed’ en dat is wat deze auto volgens hen ook is; een volbloed Ferrari en geen SUV.

Al zou je het 2200 kilo zware slagschip met een gerust hart wel zo kunnen noemen natuurlijk.

Ferrari Purosanque met 725 pk

Maar al voldoet de Purosanque niet direct aan de eisen die Enzo aan zijn auto’s stelde, het is wel een indrukwekkend apparaat. Want zo kun je elke auto namelijk noemen die voorzien is van een 725 pk sterke V12 die 310 haalt en 100 rijdt in 3,3 seconden. Zelfs als hij 5 deuren heeft.

Over die deuren gesproken, die gaan niet normaal open, maar het zijn zogenaamde suicide doors. Of het praktisch is, is een tweede, maar gaaf is het wel.

Maar goed, we gaan het nog even hebben over het rijden et de Purosanque. Er is namelijk veel werk gemaakt van de eigenschappen van de SUV. Allereerst is er dus die V12 met 725 pk. Die krachten worden op straat gebracht door middel van een 8 traps automaat met dubbele koppeling.

Geinig detail is dat de achtste versnelling een overdrive om het motortoerental omlaag te halen als je op de snelweg rijdt. De andere zeven verzetten zijn van het type close ratio en sluiten dus heel dicht op elkaar aan. Dat betekent dat het toerental maar een klein beetje wijzigt bij op- of terugschakelen.

En mocht je denken dat die bak je bekend voorkomt, dan kan dat kloppen. In de SF90 Stradale en 296 GTB zit dezelfde bak.

Wat kost de Ferrari Purosanque?

Helaas is het bezitten van een Ferrari Purosanque niet voor iedereen weggelegd. Helemaal niet zelfs. Nederlandse prijzen zijn er nog niet, maar als we zeggen dat de auto in Italië 390.000 euro kost, dan weet je een beetje waar je aan moet denken.

Toch is de volledige jaarproductie al zo goed als uitverkocht. Want je weet; als het duur is en er staat Ferrari op, dan verkoopt het zichzelf.

Maar ja. Gelukkig hebben wij simpele zielen wél een mooi setje foto’s. Da’s dan in elk geval al iets!