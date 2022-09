Belgische snelheidsduivel wilde juist wél geflitst worden

Alleen wilde deze snelheidsduivel dan weer niet door de politie op de foto gezet worden… Begrijp jij het nog?

Je ziet het vaker als onbeduidend krantenartikeltje voorbijkomen. “Snelheidsduivel raakt rijbewijs kwijt’ of iets in die trend. Omdat het zo vaak gebeurt is het meestal de moeite van het lezen niet meer waard. Maar soms is het verhaal erachter zo vreemd, dat we toch doorlezen en het uiteindelijk even met je willen delen.

Zoals het verhaal achter de snelheidsovertreding van een Belg, die met snelheden van boven de 220 over de E403 scheurde. Hij reed zo hard omdat hij graag op de foto wilde, alleen liever niet op de foto van een flitsagent…

Snelheidsduivel had een fotoshoot

Het zit zo. Een man, genaamd Kevin G., was te laat van huis vertrokken voor een fotoshoot die door zijn oma werd georganiseerd. Het was -voor Kevin dan- een erg belangrijke fotoshoot, anders zou hij niet uit alle macht geprobeerd hebben er toch op tijd te komen.

Tijdens zijn dollemansrit trok hij de aandacht van de politie, die direct de achtervolging inzette. En al zetten zij 220 op de teller, Kevin reed gewoon bij ze weg. Uiteindelijk lukte het de gendarmes tóch om hem staande te houden en direct zijn roze pasje (hebben jullie dat ook in België, of is het daar nog van papier?) in te nemen.

De rechter was niet blij met Kevin

De overtreding was ruim een jaar geleden, maar nu pas kwam de zaak voor. En Kevin kwam aan de beurt, zoals Koos Spee dat zo mooi eloquent zou zeggen. Hij mag namelijk twee maanden niet meer rijden en mag 1600 franc euro aftikken.

Maar erger nog voor Kevin; hij moet opnieuw theorie- en praktijkexamen doen. En dat mag pas nádat de twee maanden verstreken zijn. Dat voelt hij waarschijnlijk meer dan de boetes en rijverboden die hij kreeg tijdens eerdere overtredingen, denkt de rechter.

Maar heeft hij de fotoshoot nog gehaald?

Maar jullie willen nu natuurlijk weten of dit het allemaal waard was en dat Kevin en zijn vriendin alsnog op tijd bij de fotoshoot waren.

Nou, nee dus. Hij was te laat en staat nu als enige niet tussen de 15 andere familieleden op de foto. Tot groot ongenoegen van de familie die allemaal hartstikke boos op hem zijn.

Dat wordt een fijne kerst voor Kevin…