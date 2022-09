De kilometerstand van deze Corrado is niet te geloven

Deze Volkswagen Corrado op Marktplaats ziet er zó goed uit, die heeft vast maar 20.000 op de teller…

Gisteren kwam er hier op Autoblog.nl een heerlijk lijstje voorbij met daarin betaalbare coupés uit de jaren ’80. Smullen voor de man/vrouw/ hen die nu 40+ zijn en die wagens nog met eigen ogen op straat hebben zien staan en er misschien zelfs wel in hebben gereden.

Volkswagen kwam aan bod met de Scirocco, een coupé gebaseerd op de Golf, maar op alle fronten net even ietsje beter. Diens opvolger, de Corrado, stond er niet tussen helaas, al was dat wel begrijpelijk. Die kwam namelijk in de nineties pas uit. En dat is het decennium waar de veertiger zijn rijbewijs haalde en de mooiste kilometers maakte.

Hoe hoog is de kilometerstand van deze Corrado?

In het geval van ondergetekende heeft de Corrado altijd een speciaal en warm plekje in zijn hart gehad en gehouden. Het was namelijk de auto die nog écht een stapje hoger in de markt stond dan mijn Clio RSi en als je daarin mee mocht, had je echt mazzel.

En dat had ik. Een van mijn beste vrienden uit die tijd had er eentje van zijn oom geleend en samen met een andere beste vriend (Hoi Yuri en Eke!) togen we er gedrieën mee naar de McDrive in Huis ter Heide. Overigens de eerste McDrive van Nederland, doch dit geheel terzijde.

Het geluid van die Corrado was oorstrelend, de power was indrukwekkend en het mooiste was het beweegbare spoilertje dat we al stilstaand voor het raam van de Mac op en neer lieten bewegen. Wat voelden we ons een stel geslaagde ondernemers, op ons 18e…

Op Marktplaats kun je een bijzondere kopen

Maar goed, dat brengt ons dus bij het exemplaar dat we vonden op Marktplaats. Waarmee iets was met de kilometerstand. Een Corrado in ‘mint condition’, zowel van binnen als van buiten ziet hij er als nieuw uit. Ok, de Porsche-velgen moeten je ding zijn, maar ook die zien er gloednieuw uit.

Wat knap is, want deze Corrado heeft een kilometerstand waar je U tegen zegt. Sterker, je zegt ‘U’ tegen de kilometerstand en neemt er tegelijkertijd met ontzag je hoed voor af. En dat is niet omdat hij zo laag is. In tegendeel.

De kilometerstand van deze Corrado VR6 uit 1992 bedraagt namelijk een ontzagwekkende 515.775 kilometer. Precies, meer dan een half miljoen dus! En er toch zo goed als nieuw uitzien, wij hier ter redactie nemen onze hoed er nogmaals voor af.

KOOP DAN!!1!!

Zoals gezegd is deze 30 jaar oude Volkswagen Corrado te koop. En ondanks de hoge kilometerstand is hij niet heel goedkoop, ze vragen er 18.950 euro voor. Maar daarvoor krijg je wel een auto met een volledige historie en een map vol met facturen om dat te bewijzen. En eentje die er tiptop uitziet!

Zou jij hem vanwege de kilometerstand laten staan, of maakt jou dat niets uit? Wij willen hem wel hebben, alleen mogen we hem allemaal niet kopen van onze vrouw/vriendin/hond/huisgenoot.

Dus doe jij het dan maar!