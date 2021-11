Surprise: nieuwe Ferrari Daytona SP3

Zo krijg je op de zaterdagavond ineens een nieuwe Ferrari op je beeldscherm.

Tijdens het 2021 Ferrari Finali Mondiali-event op het Italiaanse circuit van Mugello heeft Ferrari een model aan haar Icona-serie toegevoegd. De naam? Ferrari Daytona SP3. Na de Monza SP1 en SP2 is dit dus nummer 3, SP3.

Ferrari geeft aan dat het design van de Daytona SP3 is geïnspireerd op de succesvolle sport prototypes van het merk.

De naam van dit nieuwe Icona-model verwijst naar de overwinning die Ferrari op 6 februari 1967 boekte tijdens de 24 Uren van Daytona, waar respectievelijk de 330 P3/4, de 330 P4 en de 412 P de eerste drie podiumplekken vulden.

De looks is 1 ding, maar zit er ook nog wat onder dat bodywork? Jazeker, een atmosferische 6,5-liter V12 middenmotor met 840 pk, 697 Nm aan koppel en een maximumtoerental van 9.500 tpm. Teksten over ‘F1 techniek’ zullen we jullie besparen. Wel opvallend is het dat de stoel een vast integraal onderdeel is van het chassis en dat die dus niet beweegt. Het stuur en de pedalen zijn wel instelbaar.

Qua prestaties geeft Ferrari een tijd op van 2,85 seconden van 0-100 km/u. De sprint naar 200 km/u wordt in 7,4 seconden afgeraffeld en de topsnelheid ligt op 340 km/u.

We zijn er nog niet helemaal uit of de SP3 eigenlijk heel erg gaaf is, of dat het zonder Ferrari logo’s en rode kleur eigenlijk een generieke supercar (bestaat zoiets) is. Niets mis mee, maar ook geen postermateriaal. Maar laat vooral weten of jullie het daar mee eens zijn.

Er worden slechts 599 exemplaren van deze SP3 gebouwd. Als er meer bekend is over leverbaarheid en prijs dan hoor je dat hier. Een black friday deal ligt niet voor de hand…