Officieel: Ferrari Purosangue krijgt toch een V12!

Aan de motor van de Ferrari Purosangue zal het niet liggen. Dat wordt namelijk een machtige V12.

De Ferrari Purosangue is misschien wel de meest controversiële Ferrari ooit. Je zou denken dat we inmiddels wel gewend zijn aan SUV’s van sportwagenfabrikanten, maar een SUV van Ferrari is voor velen toch moeilijk te verwerken.

Traditie

Dat Ferrari deze auto ‘volbloed’ heeft gedoopt en benadrukt dat de Purosangue in de traditie van het merk staat, voelt allemaal een beetje dubbel. Toch houd de Ferrari Purosangue nog een belangrijke traditie in ere, zo blijkt nu.

V12

De Purosangue krijgt namelijk geen V6 of V8, maar een heuse V12. Dit is vandaag officieel bevestigd door CEO Benedetto Vigna. Het zou kunnen dat er ook nog een V8 en/of een V6 volgt, maar daarover heeft Vigna nog niks gezegd.

Opmerkelijk

Dat Ferrari er in deze tijden nog voor kiest om zo’n model nog een V12 te geven, is ergens wel opmerkelijk. In de echte topmodellen hoort natuurlijk een V12, maar in de Purosangue was het niet per se nodig geweest. Ferrari lijkt echter nog zoveel mogelijk V12’s te willen bouwen nu het nog kan. Wij houden ze niet tegen.

Fiorano

Het gegeven dat de Ferrari Purosangue een V12 krijgt verklaart de lange motorkap die we op de gelekte foto’s zagen. De geluiden die de Purosangue op Fiorano ten gehore bracht deden ook wel heel erg denken aan een twaalfcilinder. Helemaal een verrassing is het dus niet.

Kwartaalcijfers

De CEO van Ferrari bracht dit nieuwtje tijdens de presentatie van de kwartaalcijfers. Die gaven de aandeelhouders weinig reden tot klagen. De netto winst bedroeg €329 miljoen, een stijging van 16,4% ten opzichte van Q1 vorig jaar. De omzet bedroeg €1,19 miljard, een stijging van 17,3%. Ferrari leverde het afgelopen kwartaal in totaal 3.251 auto’s af.

Nederland

De zaken gaan dus voor de wind bij Ferrari. En dat zal er vast niet minder op worden als de Purosangue in de loop van het jaar arriveert. Voor Nederland zal de Purosangue met V12 niet een hele aantrekkelijke deal zijn. Toch zullen er vast nog wel wat op de Nederlandse wegen verschijnen. Van de Bentley Bentayga met W12 rijden er ook meer dan veertig rond in Nederland. En wie weet volgt er nog een hybride Purosangue.

Via: Automotive News Europe