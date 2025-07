Gratis en legaal Formule 1 kijken? Dat kan!

Gratis, legaal en Formule 1 in 1 zin. Dat zie je nooit…

Als er 1 organisatie is waarbij geld verdienen hoog in het vaandel staat, dan is dat de Formule 1 wel. Ja, tuurlijk kunnen de FIFA en UEFA er ook wat van, maar de F1 kan zich meten met de besten. Gratis is niet iets wat zij vaak zeggen.

Ja, gratis ‘head first’ de straat op als je het waagt om een race te kijken zonder ervoor te betalen. Dus lappen veel mensen tussen de 12 en 20 euro per maand om Max Verstappen verslagen te zien worden door McLaren.

Maar steeds meer mensen zijn er klaar mee en stappen op bij respectievelijk Viaplay of F1TV. Waaronder de schrijver dezes, ik vond het gewoon te duur voor wat ik krijg. Ik kijk de samenvatting wel legaal en gratis op YouTube.

Maar komend weekend is er voor mij en vele andere gierige Hollanders (en Belgen, Duitsers, noem maar op) goed nieuws. De race op Spa Francorchamps kan namelijk GRATIS en LEGAAL worden bekeken via het open net van RTL Deutschland! Per jaar worden daar 4 races gratis uitgezonden. Na België volgen nog de races in Zandvoort en Las Vegas.

Dus, als je komende zondag eens lekker 2 uur niet tegen je vrouw wil praten, zet hem dan op RTL. Gratis tipje!