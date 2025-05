Gratis Formule 1 kijken: er is één grote MAAR

Je kunt dit weekend gratis naar de Formule 1 kijken! Er is wel een addertje onder het gras.

Gratis, gratis. Niets is gratis! En ook aan deze actie van Viaplay TV zijn er voorwaarden aan verbonden.

Dit weekend is het volledige Grand Prix-weekend van Emilia-Romagna gratis te bekijken. Viaplay gooit de virtuele poorten open en zendt het spektakel op Imola uit via Viaplay TV, het gratis kanaal van het normaal betaalde sportplatform.

Klinkt als een cadeautje, nietwaar? Dat is het ook. Maar het is niet eerlijk om te zeggen dat heel Nederland gratis Formule 1 kan kijken, wat het persbericht van ViaPlay wel suggereert.

Gratis Formule 1 kijken met een tv-abonnement

Je moet namelijk een tv-abonnement bij KPN (kanaal 51), Ziggo (kanaal 13), Odido (kanaal 13) of DELTA (kanaal 22) hebben. Alleen dan ontvang je Viaplay TV en kun je dus dit weekend gratis Formule 1 kijken.

Het is inderdaad gratis vanuit Viaplay, maar als jij geen televisie-abonnement hebt bij KPN, Ziggo, Odido of DELTA heb je er alsnog geen fluit aan. En ja, een groot deel van de Nederlandse huishoudens heeft gewoon een televisie-abonnement. Ik weet het. Ik behoor waarschijnlijk tot de minderheid die alleen een internetpakket heeft thuis. Want televisie, dat interesseert me eerlijk gezegd geen fluit.

Heb jij wel een tv-abonnement bij bovenstaande partijen, dank kun je dit weekend gratis Formule 1 kijken. Hoera! Alle vrije trainingen, kwalificaties en natuurlijk de race zelf op zondag worden gratis uitgezonden. Dat is inclusief commentaar, analyses, interviews en ook de voorprogramma’s als F2, F3 en Porsche Supercup.

Viaplay is niet Zweeds voor Sinterklaas. Met andere woorden: wat is hier het idee achter? Het bedrijf gebruikt dit moment om een aanbieding te lanceren. Tot 1 juni kost een jaarabonnement €14,99 per maand in plaats van de reguliere €19,99. Dat is Inclusief F1 TV Pro, Premier League, Bundesliga en darts

Een broodnodige aanbieding, want F1 kijken is tegenwoordig stervensduur. Helemaal als je niet geïnteresseerd bent in die andere sporten. En darten.