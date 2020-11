Officieel: Maserati blaast Shamal nieuw leven in - Autoblog.nl

Kijk, dat is nog eens de vrijdagmiddag openen. Maserati gaat met de Shamal aan de slag!

Hobby photoshopperts steken regelmatig een oude model in een nieuw jasje. “Cool!” zeggen we dan en gaan door met ons leven. Dit keer is het niet een hobbyist, maar een autofabrikant zelf die met een oud model aan de slag gaat. Maserati gaat een restomod project beginnen met de oude Shamal als inspiratie.

Het project heet Rekall en zal door Maserati FuoriSerie worden gerealiseerd. FuoriSerie is het nieuwe individualiseringsprogramma van Maserati. Ze pakken niet alleen bestaande modellen aan, maar gaan dus ook dit soort projecten oppakken.

Voor deze moderne Maserati Shamal heeft FuoriSerie nog wel input van fans nodig. Op sociale media roept het merk op om feedback te geven. De meeste comments onder die post zijn overigens emoji’s bestaande uit vlammetjes en raketten. Tja, dat is vast niet de constructieve feedback waar Maserati FuoriSerie op hoopt.

Dat kunnen de Autoblog-lezers vast beter Dus, wat moet Maserati met deze Shamal gaan doen? Het is niet bekend wanneer project Rekall een realiteit moet worden. Laten we hopen dat het meer is dan een proefballonetje van Maserati FuoriSerie. Wij zien deze bonkige restomod met een dikke V8 in elk geval wel zitten.