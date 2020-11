BMW M3 met M Performance goodies schreeuwt om aandacht - Autoblog.nl

Of je even naar deze BMW M3 Competition M Performance kijkt, want de dikke sedan heeft het nodig.

Mocht je van mening zijn dat de nieuwe BMW M3 nog niet genoeg aandacht trekt, dan moet je de M Performance catalogus er eens bij kijken. Bij Alfa Romeo noemen ze het een heel nieuw model (Giulia Q GTA), bij BMW kun je al die frutsels gewoon los bestellen.

In een promovideo van het merk zie je goed wat er allemaal mogelijk is. En eigenlijk hoe ridicuul de M3 om aandacht schreeuwt. De auto in kwestie van het filmpje is rood van kleur met een zwarte onderkant. Ze hebben de M3 ramvol M Performance goodies gepropt, waaronder het zeer opvallende M Performance uitlaatsysteem.

Je kunt met deze generatie M3 verder gaan dan ooit. Voorheen bestonden de M Performance goodies uit een achterspoiler of een andere einddemper. Tegenwoordig kun je bijna alles aanpakken, tot koolstofvezel schakelflippers toe. BMW probeert met deze extra’s tuners buitenspel te zetten. Toegegeven, met al die M Performance aanpassingen krijg je een BMW M3 waar ze bij Mansory nog jaloers op zouden zijn. Gelukkig heeft de man in het filmpje dolle pret, want daar is waar het toch allemaal om draait toch?