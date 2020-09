Maserati Fuoriserie modellen zijn kneiterkitsch - Autoblog.nl

De Maserait Fuoriserie modellen zijn bizar, extravagant, extrovert en kneiterkitsch.

Elk zichzelf respecterend premium-merk heeft ze: individualiserings-afdelingen. Dat zijn aparte afdelingen van een automerk. BMW heeft BMW Individual, Mercedes heeft Designo, Audi heeft Audi Exclusive en uiteraard is er ook nog het romantisch klinkende Porsche Exclusive Manufaktur.

Individualisering

Die afdelingen zijn een gedeelte ‘marketing’ en anderzijds erg gaaf. In sommige gevallen kun je namelijk nauwelijks kiezen uit kleuren en dan biedt zo’n afdeling een oude kleur alsnog aan. Niet echt premium om voor een normale oude lak twee keer de hoofdprijs te betalen. In sommige gevallen kun je ook echt een bijzondere lakkleur, interieur kleur of ledersoort krijgen. Maar nu is er Maserati Fuoriserie. Collega @machielvdd lichtte al een tipje van de sluier, maar voor nu gaan we iets dieper op de materie in. Het is tamelijk bizar wat ze doen, daar.

Maserati Fuoriserie

Die materie laat zich het beste omschrijven alsof je in het brein en voornamelijk de verbeeldingswereld van Lapo Elkann rondloopt. Alles is bizar, extreem, over the top en kneiterkitsch. Maar dat is niet erg, want deze auto’s omarmen hun kitsch als het ware. Iets waar alleen Italiaanse auto’s mee weg lijken te komen. Een Mercedes met rood leer is rammend ordinair, maar bij een Alfa Romeo is juist een teken van goede smaak.

Maserati Ghibli Fuoriserie

Thema: Corsa

We beginnnen met de ‘goedkoopste’ Maserati. In tegenstelling tot BMW en Mercedes, doe Maserati niet aan kleine instapmotoren, je hebt altijd minimaal 275 pk onder de kap, ongeveer 100 pk meer dan de concurrentie.

Exterieur Ghibli

Het exterieur van de Ghibli is in dit geval bijzonder sportief. De samenwerking met Dodge heeft waarschijnlijk de racestrepen opgeleverd, alhoewel Maserati racestrepen ook redelijk historisch verantwoord zijn. Het meest bijzondere is echter de geborstelde RVS-look. Hoe ze het gedaan hebben: geen idee. Het lijkt ons sterk dat ze de auto bewerkt hebben met de staalborstel. Sowieso omdat onze hoofdredacteur zich toch afvroeg hoe ze dat met de bumpers doen… Desalnietemin, het zit er origineel uit.

Interieur Ghibli

Het gaat door bij het interieur met de Maserati Ghibli Fuoriserie. Bij Porsche zie je dan een logo op je hoofdsteun, een gele tellerplaat of een lederen afdekking voor je zekeringkast. Bij Maserati gaan ze véél verder. De bestuurderstoel is bekleed in fraai bruin leder, terwijl de passagiersstoel in zwart alcantara is gehuld. Ook een gaaf detail zijn de racestrepen die ook in de hemelbekleding verwerkt zijn.

Maserati Quattroporte Fuoriserie

Thema: Unica

Ook de Quattroporte is extreem onder handen genomen. Wederom moet het je smaak zijn. Zie het vooral als een showcase voor wat mogelijk is. In plaats van een lapje leer of lakkleur van een paar jaar geleden, kun je wederom het zo gek niet bedenken, of het is mogelijk. Dus als je dit niet mooi vind: bedenk zélf wat en leg het voor aan Maserati Fuoriserie. Dan gaan zij het voor je maken.

Exterieur Quattroporte

De keuzes die nu gemaakt zijn, zijn op zijn minst opmerkelijk te noemen. Men is gegaan voor een parelmoer witte tint met diverse letters in de lak verwarkt. De parelmoer schakering lijkt alle kleuren van de regenboog te behelzen, wat ook gezegd kan worden van de ruiten va de Quattroporte Fuoriserie.

Interieur Quattroporte

In het interieur gaat het hele geval nog een stuk verder dan het exterieur. Wederom zien we Louis Vuitton-achtige letters in de lederen bekleding. Ook in de ruiten zien we het terug komen. De kans dat dit ooit straatlegaal wordt, lijkt ons klein.

Maserati Levante Fuoriserie

Thema: Futura

Ook de Maserati Levante wordt natuurlijk onder handen genomen. Logisch, want de LEvante is de meest populaire Maserati. Daarvoor is het ook het beste voorbeeld van wat je allemaal kunt doen. Met een Quattroporte ben je altijd wel exclusief, maar met een Levante bestaat in sommige contreien de kans dat je niet de enige bent.

Exterieur Levante

Hier hebben de creatievelingen van de Maserati Fuoriserie zich behoorlijk ingehouden. Er is gekozen voor een matgrijze lak op de Levante. Het misstaat niet, maar erg origineel is het inmiddels al een jaar of tien niet meer. De auto werd voorzien van alerlei ‘+’-jes. Tsja.

Interieur Levante

In het interieur ook dit keer geen enorm schokkende dingen. De ‘lappen’ met logo in de hoofdsteunen zijn al dan niet bedoeld een leuke hoedtik naar de reclame-uitingen voor Porsche waarvoor betaald dient te worden. Het zwart-witte interieur ziet er overigens wel erg gaaf uit. uiteraard is het wederom bijzonder smaakafhankelijk, maar origineel is het zeker.

Kortom, voldoende keuze dus als je eens iets aparts wil maken van je auto. Nu maar hopen dat de andere merken het ook iets serieuzer gaan aanpakken.