Officieel: Red Bull Racing krijgt een nieuwe naam

De kogel is door de kerk en dus krijgt de renstal van Max Verstappen een nieuwe titelsponsor.

Als een heel grote verrassing zal dit bericht niet komen, want Aston Martin en Red Bull Racing werkten al innig samen. Bovendien schreven we onlangs al over geruchten dat de samenwerking tussen de twee bedrijven wordt geïntensiveerd en dus is het niet meer dan logisch dat het team vanaf 2018 door het leven zal gaan als Aston Martin Red Bull Racing.

De logo’s van Aston Martin stonden al op de RB12 van vorig jaar en de RB13 van dit jaar en de twee partijen werkten al samen aan de Valkyrie hypercar die het op zal nemen tegen de onlangs gepresenteerde Mercedes-AMG Project One. Daarnaast gaan de bedrijven samenwerken in het nieuwe Advanced Performance Centre te Milton Keynes, waar de thuisbasis van de renstal gevestigd is. Hier zullen 110 werknemers samenwerken aan de ontwikkeling van de opvolgers van de Valkyrie.

Uiteraard blijft de grote vraag of Aston Martin zich op motorengebied met Red Bull Racing, pardon, Aston Martin Red Bull Racing gaat bemoeien. CEO Andy Palmer heeft in elk geval verklaard dat zijn toko geïnteresseerd is in een rol als motorenbouwer in de Formule 1, maar alleen als het totaalplaatje klopt en de omstandigheden gunstig zijn. Geloof ons maar: die motor gaat er echt wel komen zodra het nieuwe motorenreglement in werking treedt, zeker omdat de samenwerking tussen Red Bull en Renault het einde lijkt te naderen.

Het nieuwe logo van de renstal check je hieronder:

