‘Red Bull en Renault gaan uit elkaar’

De liefde lijkt écht over.

Het rommelt al een tijdje tussen Red Bull Racing en Renault. Aan de onstabiele relatie tussen de twee lijkt echter een einde te komen. Het huidige seizoen is een drama voor Red Bull en het raceteam is he-le-maal klaar met de Franse motorleverancier. Daily Mail schrijft vandaag dat het contract tussen Red Bull en Renault na afloop van het seizoen zal worden beëindigd.

Vanaf 2019 krijgt Red Bull niet langer meer motoren van het Franse merk, aldus het bericht. Red Bull moet op zoek gaan naar een andere leverancier. Mogelijk zal het nieuws tijdens het Grand Prix-weekend in Singapore bekend worden gemaakt. De mogelijkheid bestaat dat Honda-motoren naar de auto’s van Red Bull komen. Scuderia Toro Rosso is al even in gesprek met de Japanse motorboer. McLaren wisselt vermoedelijk op zijn plaats van Honda met Renault.

Verwacht dit weekend meer nieuws over al het geroezemoes dat momenteel gaande is binnen de Formule 1. Of Verstappen en Ricciardo blij gaan zijn met deze deal is nog maar de vraag. Ook Honda heeft zijn zaakjes dit seizoen geregeld niet op orde gehad.