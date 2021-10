In welke auto zou jij deze 8.0 V10 motor leggen?

Je kunt een losse 8.0 V10 motor kopen op Marktplaats. Moet je wel even een auto hebben om hem in te leggen.

There is no replacement for displacement. Een lekker Amerikaanse slagzin om aan te tonen dat kracht toevoegen het beste gaat door gewoon de motorinhoud te vergroten. Tegenwoordig doet men dat liever met een compressor of turbo, maar vroeger deed men dat bijna altijd door gewoon simpelweg meer motor toe te voegen. Helemaal Amerikanen waren hier altijd erg goed in.

Viper

De koning blijft de Dodge Viper. Het topmodel om Dodge een flinke boost te geven moest een gigantische motor krijgen. In de eerste Dodge Viper RT/10 Roadster was een aangepaste Chrysler V8 met een extra set cilinders, waardoor het totale slagvolume een gigantische 8.0 liter was. Later boorde Dodge hem nog uit naar 8.4 liter waarmee het nog steeds de grootste motor ooit in een productieauto is. Maar het principe is daarmee hetzelfde: Dodge wilde een gigantisch aantal pk, dus moest de motor gigantisch worden.

8.0 V10 motor

Zo’n Viper RT/10 is niet makkelijk om te vinden, maar de motor wel. Er lag dus een 8.0 liter grote V10 motor in de originele RT/10 en de motor zelf staat nu te koop in Nederland. Het is een nieuw opgebouwd blok en het gaat enkel om het blok zelf en een Cometic koppakking.

Geïnstalleerd zou het blok 435 pk moeten leveren, maar zoals gezegd moet je dan wel even de rest van de aandrijflijn afmaken. Leuke uitdaging, toch?

0 km

Doe je dat, dan heb je wel een kakelverse 8.0 V10 motor. Het blok is namelijk vanuit het niks opgebouwd en heeft dus 0 km achter de kiezen. Risico is wel dat je niet weet of die loopt. Mag je vanuit gaan van wel, toch?

Interesse? Dan zijn er nog twee dingen die je moet doen: ten eerste de advertentie op Marktplaats bezoeken en 8.495 euro aftikken. Ten tweede kiezen welke auto je hem inlegt. Een Viper past, maar dat is wel het soort kolossale motorkap waar je aan moet denken om een 8.0 V10 motor in te leggen.

Met dank aan Daan voor de tip!